Scheckkarte statt Papier: Stadt vereinfacht Taxikostenzuschuss

Ab Jänner 2026 ersetzt eine Scheckkarte die bisherigen Papiergutscheine des Grazer Taxikostenzuschusses. Damit soll die Unterstützung für mobilitätseingeschränkte Menschen einfacher, flexibler und moderner werden.

Der beliebte „Taxikostenzuschuss für mobilitätseingeschränkte Menschen“ wird modernisiert: Statt der bisherigen Papiergutscheine erhalten berechtigte Grazer künftig eine personalisierte Scheckkarte. Damit reagiert die Stadt auf den hohen Verwaltungsaufwand, zuletzt wurden jährlich über 60.000 Papiergutscheine postalisch versendet. „Diese Karte wird vieles vereinfachen“, betont Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). Die Aufladung des Guthabens – maximal 432 Euro pro Jahr – erfolgt künftig automatisch halbjährlich, im Jänner und Juli.

Mehr Flexibilität und einfachere Handhabung

Die neue Karte ermöglicht es, das Guthaben individuell zu nutzen, anstatt wie bisher auf den festen Betrag von 12 Euro pro Fahrt beschränkt zu sein. Außerdem kann sie auch bei Fahrten in Graz-Umgebung eingesetzt werden. „Das wird viele freuen, die sich bisher geärgert haben, weil sie ihre Gutscheine bei Fahrten über die Stadtgrenze nicht nutzen konnten“, so Kahr. Zu den weiteren Vorteilen zählen sichere Aufbewahrung, schnelle Sperrmöglichkeit bei Verlust, sowie eine vereinfachte Abrechnung für Taxiunternehmen. „Dank der einfacheren Abwicklung mit Karte kommen die Taxiunternehmer:innen in Zukunft bedeutend rascher zu ihrem Geld“, erklärt Kahr.

Gemeinsame Umsetzung mit Partnern

Die Einführung der neuen Scheckkarte wurde in enger Zusammenarbeit mit ITG, den Taxifunkzentralen und der Wirtschaftskammer abgestimmt. Die Karten werden automatisch an bestehende Nutzer versendet. Eine Novellierung der Richtlinien soll am kommenden Donnerstag im Grazer Gemeinderat beschlossen werden.