Gala der Hoffnung: VinziNacht Graz sammelt 13.000 Euro für Frauen in Not

Mit einem Stoffschwein unter dem Arm betrat Moderatorin Barbara Muhr am Freitagabend, dem 10. Oktober 2025, die Bühne des Grazer Orpheum, Symbol für die Anfänge von VinziHelp, jenem Verein, der Frauen in existenziellen Krisen unterstützt. „Kein Schwein hilft mir!“ – dieser Satz einer verzweifelten Frau wurde vor Jahren zum Auslöser für die Gründung des Haus Rosalie und der Herberge VinziLife, die heuer ihr 20- beziehungsweise 15-jähriges Bestehen feierten.

Stars verzichten auf Gage, Publikum spendet Applaus

Zur Jubiläumsfeier kamen prominente Namen aus Musik und Kabarett: Betty O, Leo Kysèla & Streetman, die Popband Alle Achtung, Kabarettist Markus Hirtler alias Ermi-Oma und Jazz-Sängerin Irina Karamarkovic mit Musiker Denovaire traten ohne Gage auf, ganz im Zeichen der Solidarität. Das Publikum dankte es mit Begeisterung: Im bis auf den letzten Platz gefüllten Orpheum wurde gelacht, geklatscht und mitgetanzt. Die Stimmung war ausgelassen, der Gedanke hinter dem Abend aber ernst: Hilfe für Frauen, die unter anderem von Armut, Gewalt oder Wohnungslosigkeit betroffen sind. Unter den Gästen befanden sich zahlreiche bekannte Persönlichkeiten: Landtagsabgeordnete Kerstin Zambo, Landtagsabgeordnete Veronika Nitsche, Gemeinderatsklubobfrau Sahar Mohsenzada, die Gemeinderäte Miriam Herlicska und Christian Sikora, Unternehmer Hans Roth, Chocolatier Josef Zotter, Daniela Grabovac von der Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Manfred Rupp von der Aids-Hilfe Steiermark und Herbert Beiglböck, ehemaliger Caritas-Direktor.

©Christine Kipper Die VinziNacht war auch heuer ein voller Erfolg.

Solidarität mit Wirkung

Auch Besucher aus Wien reisten an, darunter Robert und Sabine Buchner, Reinhard Egger und Gabriela Auer, die gemeinsam mit Hans Roth den Fortbestand des Haus Rosalie 2023 sicherten. Am Ende stand ein beeindruckendes Ergebnis: 13.000 Euro Reinerlös kamen zusammen. Das Geld fließt direkt an die Frauen-Einrichtungen von VinziHelp. Obfrau Susanne Pratl zeigte sich tief bewegt:„Viele Menschen überlegen heute genau, wofür sie Geld ausgeben. Dass wir trotzdem so viel Unterstützung bekommen haben, zeigt, wie groß das Vertrauen in unsere Arbeit ist. Jeder Euro hilft Frauen, die sonst niemanden haben.“ Sie bedankte sich bei allen Künstlern, Sponsoren und freiwilligen Helfern „die mit Herz, Einsatz und Humor dafür sorgen, dass Solidarität kein leeres Wort bleibt“. Wie es um die VinziWerke, gerade jetzt bei Anbruch der kalten Jahreszeit steht, hat Svjetlana Wisiak, Leiterin der Kommunikationsabteilung der VinziWerke in Graz, hier im Gespräch mit 5 Minuten erzählt.