Gestohlene Autos in Graz führen Polizei zu internationalem Betrugsfall

Eine Routinekontrolle am Grazer Hauptbahnhof führte zu einem spektakulären Fund: Sechs in Norwegen gestohlene Autos wurden sichergestellt. Drei Personen stehen im Verdacht, die Fahrzeuge betrügerisch erworben zu haben.

Was als gewöhnliche Verkehrskontrolle begann, endete in einem internationalen Kriminalfall: Am Dienstagnachmittag, 7. Oktober 2025, hielten Polizisten der Inspektion Graz-Paulustor (Fremden- und Grenzpolizei) am Grazer Hauptbahnhof ein Auto mit norwegischem Kennzeichen an. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Auto in Norwegen als gestohlen gemeldet war. Die Lenkerin wurde daraufhin sofort befragt, die umfangreichen Ermittlungen führten dann zu einer Familie.

Sechs gestohlene Fahrzeuge sichergestellt

Die Familie steht im Verdacht in Norwegen weitere fünf Fahrzeuge auf betrügerische Art erworben zu haben. Diese Fahrzeuge konnten im Zuge weiterer Ermittlungen der Polizei in einer Tiefgarage im Stadtgebiet von Graz ausfindig gemacht werden. Sie waren im Schengener Informationssystem (SIS) ebenfalls als gestohlen gemeldet. Hinter der Tat steht laut Polizei eine rumänische Familie: ein 56-jähriger Mann, seine 51-jährige Ehefrau und ihre 22-jährige Tochter. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Alle sechs Fahrzeuge wurden sichergestellt und sollen nun durch die norwegischen Behörden rücküberführt werden.Die Staatsanwaltschaft Graz stellte keinen Antrag auf Untersuchungshaft. Die drei Beschuldigten Personen werden jedoch wegen Verdachts des schweren Betrugs sowie fremdenrechtlicher Übertretungen angezeigt. Kontrollen und europaweite Zusammenarbeit im Kampf gegen grenzüberschreitende Kriminalität wirken.