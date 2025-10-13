Schutzübung: Graz wird zur Katastrophenschutz-Hauptstadt Europas

Wenn in Graz Hubschrauber über die Stadt kreisen, Rettungsteams in Uniform durch die Straßen eilen und sich Feuerwehr, Militär und Ärzteteams koordinieren, ist kein echter Notfall der Grund, sondern eine der größten Katastrophenschutzübungen Europas. Vom 14. bis 18. Oktober wird Graz zur Bühne für die EU MODEX Austria 2025, eine internationale Großübung der Europäischen Kommission. Das geplante Szenario: Ein verheerendes Erdbeben mit Starkregen und Vermurungen, das Straßen unpassierbar macht, Gebäude einstürzen lässt und zahlreiche Menschen in Not bringt.

Training unter realen Bedingungen

Rund 250 internationale Teilnehmer aus acht Ländern, darunter Kroatien, Lettland, Litauen, Rumänien, Spanien, die Türkei, Ungarn sowie ein EU-Expertenteam, arbeiten in Graz mit den örtlichen Einsatzkräften, Ärzte, Höhlen- und Bergrettern zusammen. Insgesamt sind etwa 1.000 Personen eingebunden. Das Ziel: die Abläufe des EU-Katastrophenschutzmechanismus realitätsnah zu trainieren und die Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg zu perfektionieren. „Katastrophen kennen keine Grenzen. Nur wenn Rettungsteams aus verschiedenen Staaten im Ernstfall eingespielt sind, können Leben gerettet werden“, heißt es seitens der Europäischen Kommission, die die Übung gemeinsam mit dem Land Steiermark, der Stadt Graz und der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung organisiert.

©EU MODEX Verletztentransportsportübung: BErgretter sichern das Gelände, versorgen die Person und seilen sie ab.

Einsatzszenarien quer durch Graz

In ganz Graz und Umgebung werden spektakuläre Übungsszenarien nachgestellt, vom Stadtzentrum bis in die Berge. Am Schöckl, dem Grazer Hausberg, wird eine Evakuierung an der Schöckl-Seilbahn trainiert: Personen werden aus stillstehenden Gondeln in Sicherheit gebracht, während gleichzeitig Bergrettung und medizinische Teams im Einsatz stehen. Am Flughafen Graz proben internationale Kräfte einen Flugunfall mit Evakuierung, Brandbekämpfung und medizinischer Erstversorgung direkt am Gelände. Auf dem Schloßberg stehen Seil- und Tunnelrettungen im Mittelpunkt, inklusive Einsätzen im historischen Stollensystem. Parallel dazu üben Teams auf der Murinsel, wie Verletzte über Seiltechniken und Boote evakuiert werden können. Auch die Justizanstalt Karlau wird Teil der Übung: Hier wird ein Katastrophenszenario innerhalb einer Haftanstalt simuliert, eine besondere Herausforderung für Einsatzkräfte, die unter strengen Sicherheitsauflagen arbeiten müssen.

Keine Gefahr für die Bevölkerung

Für die Grazer gilt: Die Aktivitäten sind Teil der Übung, es besteht keine Gefahr. Allerdings werden in der gesamten Woche vermehrt Einsatzfahrzeuge, Uniformierte und auch Blaulichtaktionen im Stadtgebiet zu sehen sein. Die Übung ist für die Stadt eine einmalige Gelegenheit, ihre eigenen Katastrophenschutzstrukturen auf die Probe zu stellen. Zugleich stärkt sie den internationalen Austausch und das Vertrauen zwischen Rettungsteams aus ganz Europa. „Wer im Ernstfall schnell, koordiniert und sicher reagiert, rettet Leben. Genau dafür trainieren wir hier in Graz“, betont die Einsatzleitung.