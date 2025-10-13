Conrad-von-Hötzendorf-Straße: Straßenbahn kracht in Auto

Ein Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto sorgte Montagnachmittag in Graz für Aufsehen. Drei Personen wurden ersten Informationen zu Folge verletzt, die Auto-Lenkerin musste über den Kofferraum geborgen werden.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Montagnachmittag, dem 13.Oktober, den Straßenverkehr in Graz beeinträchtigt. In der Conrad-von-Hötzendorf-Straße prallte eine Straßenbahngarnitur mit einem Pkw zusammen. Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr auf Höhe der Jauerburggasse, mitten im dichten Nachmittagsverkehr. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Auto auf der Fahrerseite von der Straßenbahn erfasst. Die Lenkerin, die sich alleine im Wagen befand, erlitt Verletzungen und konnte offenbar nur über den Kofferraum aus dem Fahrzeug geborgen werden. Auch in der Straßenbahn gab es laut ersten Meldungen zwei leicht verletzte Fahrgäste.

Verkehrsbehinderungen

Unmittelbar nach dem Zusammenstoß rückten Rettung, Feuerwehr und Polizei zur Unfallstelle aus. Die Berufsfeuerwehr Graz sicherte den Unfallbereich ab, während die Sanitäter die Verletzten erstversorgten. Da die Schienen blockiert waren, musste für die Straßenbahnlinie 4 ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Die Ersatzbusse übernahmen den Transport der Fahrgäste zwischen den betroffenen Haltestellen. Gegen 16 Uhr konnte die Strecke schließlich wieder freigegeben werden. Wie es zu der Kollision kam, ist aus derzeit nicht bekannt.