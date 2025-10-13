„Tag des weißen Stocks“: Wenn Sehen keine Selbstverständlichkeit ist

Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn die gewohnte Orientierung plötzlich fehlt, wenn der Stadtspaziergang zum Hindernisparcours wird? Das konnten jetzt Passanten und Vertreter der Stadt Graz am Montag, dem 12. Oktober, selbst erleben. Anlässlich des internationalen Tags des weißen Stocks lud das Grazer Startup ontrack gemeinsam mit der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen zu einer Awareness-Aktion in der Albrechtgasse. Ausgestattet mit einer Augenbinden und im Simulationshilfen, die verschiedene Sehbehinderungen nachstellen, versuchten die Teilnehmenden kurze Wege durch die Innenstadt zu bewältigen. Begleitet wurden sie dabei von Menschen, die selbst mit einer Sehbeeinträchtigung leben. Schnell wurde klar: Was für Sehende Routine ist, kann für Blinde zu einer täglichen Herausforderung werden, sei es das Überqueren einer Straße, das Finden einer Haltestelle oder das Erkennen von Ampelsignalen.

©Paul Kalcher „Uns ist es wichtig, Bewusstsein zu schaffen, nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern durch Erleben“, sagt Paul Kalcher, Gründer des Startups ontrack.

Technologie als Schlüssel zur Selbstständigkeit

„Uns ist es wichtig, Bewusstsein zu schaffen, nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern durch Erleben“, sagt Paul Kalcher, Gründer des Startups ontrack. Sein Team arbeitet seit zwei Jahren an einer App für akustische Navigation, die blinden und sehbehinderten Menschen mehr Sicherheit im Alltag bieten soll. „Barrierefreiheit beginnt digital. Nur wenn Technologien inklusiv gedacht werden, kann echte gesellschaftliche Teilhabe entstehen.“ Wie sehr das wirkt, bestätigt Tim Peters, der die App derzeit testet: „Sich selbstständig bewegen zu können, bedeutet für mich Freiheit. Ich kann spontan entscheiden, wohin ich gehe, ohne auf Begleitung angewiesen zu sein.“ Für die Entwicklung erhielt das junge Grazer Unternehmen 2025 den European Young Innovators Award, der das Potenzial barrierefreier Technologien hervorhebt.

„Barrierefreiheit beginnt im Kopf“

Die Aktion wurde in enger Kooperation mit der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen organisiert, Österreichs größter Selbsthilfeorganisation in diesem Bereich. Standortleiterin Elke Zach-Tassati betonte, wie entscheidend solche Erfahrungen für sehende Menschen sind: „Viele wissen gar nicht, welche kleinen Hürden große Wirkung haben – etwa unübersichtliche Haltestellen oder fehlende Akustikampeln. Wer das einmal selbst erlebt, sieht die Stadt mit anderen Augen.“ Auch Dr. Irene Sudy, verantwortlich für Forschung und Innovation, unterstrich die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Barrierefreiheit entsteht dort, wo wir gemeinsam denken – Startups, Stadt und Betroffene. So wird aus Innovation echte Inklusion.“

Graz als Stadt der Inklusion

Unterstützung kam auch von der Stadt Graz. Inklusionsstadtrat Kurt Hohensinner machte bei der Aktion selbst mit und sprach von einem wichtigen Signal: „Inklusion beginnt dort, wo wir bereit sind, die Perspektive zu wechseln. Heute machen wir Barrieren sichtbar, damit wir sie morgen abbauen können.“ Sein Ziel: Graz soll Vorzeigestadt für Inklusion werden. Inklusionssprecher Philipp Ulrich ergänzte: „Blinde und sehbehinderte Menschen sollen sich in Graz frei bewegen und das Leben genießen können – ohne auf andere angewiesen zu sein. Diese Aktion ist ein Schritt in diese Richtung.“