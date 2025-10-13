„Ärzte ohne Grenzen hautnah“ zeigt am Grazer Hauptplatz humanitäre Hilfe

Der Grazer Hauptplatz verwandelt sich für einige Tage in ein Zentrum der humanitären Hilfe. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen lädt von 14. bis 22. Oktober 2025 zu ihrer interaktiven Ausstellung „Ärzte ohne Grenzen hautnah“, täglich von 9 bis 18 Uhr, bei freiem Eintritt. Ziel der Schau ist es, Besucher Einblicke in die Arbeit der weltweiten Hilfseinsätze zu geben, direkt dort, wo medizinische Hilfe über Leben und Tod entscheidet.

Blick hinter die Kulissen internationaler Hilfe

Wie gelangen Medikamente in abgelegene Regionen? Wie wird inmitten von Krisen, Epidemien oder Kriegen medizinische Versorgung organisiert? Und was haben die Teams aus dem Kampf gegen Ebola oder Cholera gelernt? An verschiedenen interaktiven Stationen wird anschaulich erklärt, wie Ärzte ohne Grenzen in Krisen- und Katastrophengebieten arbeitet. Besucher können sich durch ein Cholera-Behandlungszentrum führen lassen, mehr über den Transport von Medikamenten und Impfstoffen erfahren oder erleben, wie sich das Team für Frauengesundheit und sichere Geburten einsetzt. Besonders eindrucksvoll: Mitarbeitende, die selbst in Einsätzen tätig waren, erzählen von ihren Erlebnissen und den Herausforderungen der medizinischen Arbeit unter extremen Bedingungen.