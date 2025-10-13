SPÖ-Kampus präsentiert neues Team für Graz-Wahl 2026

In einem mehrstufigen Auswahlverfahren – inklusive Hearings und Reihung durch den Frauen- bzw. Regionalvorstand – wurde die neue Gemeinderatsliste rund um Spitzenkandidatin Doris Kampus präsentiert. Die finale Beschlussfassung erfolgt am 7. November bei einem außerordentlichen Stadtparteitag.

Neuer Schwung mit neuen Gesichtern

Die SPÖ-Liste sorgt für Bewegung: Kampus führt als Spitzenkandidatin auf Platz 1, gefolgt von Klubobfrau Daniela Schlüsselberger. Auf den weiteren Plätzen finden sich Patrick Trabi, der überdies ehrenamtlich die Wahlkampfkoordination übernehmen wird, Gerald Schobegger und Edith Fuchsbichler. Eine Besonderheit bringt der Listenplatz 6 – das „Kampfmandat“, der ausschließlich über Vorzugsstimmen vergeben wird – ein deutliches Signal für mehr Beteiligung und Durchlässigkeit. Von diesem Platz aus kandidiert der JG Graz-Vorsitzende Alen Plavotic, womit auch an die Jugend ein starkes Zeichen gesendet wird. Faktisch haben durch die Vorzugsstimmenregelung aber alle Kandidatinnen und Kandidaten die Chance, in den Gemeinderat einzuziehen. „Ich freue mich, dass wir mit einem neuen, engagierten Team in die Gemeinderatswahl gehen können“, sagt Doris Kampus. „Unsere Liste mit 96 Plätzen ist so bunt und vielfältig wie unsere Stadt. Das neue Vorzugsstimmenmodell gibt der gesamten Wahlbewegung zusätzlichen Schwung. Von der Pflegerin bis zum Universitätsprofessor, von Selbstständigen bis zu Gewerkschafter:innen – alle Generationen sind vertreten: Pensionist:innen, Schüler:innen und Studierende gleichermaßen.“

Gesundheit und Pflege als zentrale Themen

Inhaltlich setzt die SPÖ Graz klare Schwerpunkte: Im Mittelpunkt stehen die Gesundheitsversorgung und die Pflege. Um die medizinische Versorgung langfristig zu sichern, soll in jedem Bezirk ein Ärztezentrum entstehen und das Netz an Facharztpraxen erweitert werden – um Wartezeiten zu verkürzen und den Zugang zu spezialisierter Behandlung zu erleichtern. Auch beim Thema Anstellung pflegender Angehöriger bleibt die SPÖ Graz hartnäckig und fordert eine Ausweitung des erfolgreichen Projekts in der Stadt. Im Bildungsbereich stehen der Ausbau der Schulsozialarbeit, mehr Mittel für Brennpunktschulen sowie ein kostenloses, ganztägiges Kinderbetreuungsangebot mit einer warmen Mahlzeit auf der Agenda.

Kampus: „Wir wollen wieder mitgestalten – im Stadtsenat!“

„Unser Ziel ist klar: Wir wollen Verantwortung übernehmen und im Gesundheitsbereich endlich das umsetzen, was die Grazerinnen und Grazer brauchen“, zeigt sich Kampus kämpferisch. „Dafür müssen wir zurück in den Stadtsenat – denn nur wer mit am Tisch sitzt, kann auch etwas bewegen.“