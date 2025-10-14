Jugendlicher nach E-Scooter-Unfall verletzt: Polizei bittet um Hinweise

Ein 13-Jähriger war am Montagabend, dem 13. Oktober in der Puchstraße unterwegs, als er mit seinem E-Scooter stürzte. Der Lenker eines weißen Pritschenwagens, der an dem Unfall beteiligt war, fuhr einfach weiter.

Der Jugendliche musste nach seinem Sturz ins LKH Graz gebracht werden. Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach dem Autolenker, der am Unfall beteiligt war.

Der Jugendliche musste nach seinem Sturz ins LKH Graz gebracht werden. Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach dem Autolenker, der am Unfall beteiligt war.

Gegen 17.15 Uhr kam es in der Puchstraße, Höhe Hausnummer 87, zu einem Vorfall, bei dem ein 13-jähriger Jugendlicher leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen war der Jugendliche gemeinsam mit einem Freund mit dem E-Scooter stadtauswärts unterwegs, als sich hinter ihnen ein weißer Pritschenwagen näherte. Dessen Lenker setzte zum Überholen an, woraufhin der vorausfahrende Jugendliche auf den Gehsteig auswich. Der nachfolgende 13-Jährige wollte ebenfalls auffahren, verlor dabei jedoch das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Der Fahrer des weißen Pritschenwagens, an dem laut Polizei ein bislang unbekannter Firmenaufdruck angebracht war, setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder Erste Hilfe zu leisten. Eine genauere Beschreibung des Fahrzeugs liegt derzeit nicht vor. Der verletzte Jugendliche wurde vom Österreichischen Roten Kreuz erstversorgt und anschließend in die Kinderchirurgie des LKH Graz gebracht.

Polizei bittet um Hinweise und warnt vor Gefahren

Dort konnte er nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden. Die Verkehrsinspektion Graz ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet Zeugen um Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Lenker. Außerdem erinnert die Polizei im Zusammenhang mit dem Vorfall daran, dass das Fahren mit E-Scooter auf Gehsteigen verboten ist und empfiehlt das Tragen eines Helms, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Erst kürzlich veröffentlichte die Polizei Steiermark auf Instagram ein Video zum Thema „Sicherheit im Straßenverkehr mit E-Scooter“, das über das richtige Verhalten und häufige Risiken aufklärt.