Ehemalige H&M-Fläche am Hauptplatz: Ist das Geheimnis gelüftet?

Im Sommer reihte sich der H&M am Hauptplatz in eine lange Liste von Geschäftsschließungen in der Grazer City ein. Seitdem wurden die Spekulationen um mögliche Nachmieter immer lauter. Jetzt könnte das Rätselraten ein Ende haben.

Nach mehreren Geschäftsschließungen in der Grazer Innenstadt startete die Stadt Graz im August eine groß angelegte Innenstadt-Kampagne unter dem Motto #schauvorbei. Ziel war es unter anderem, die Grazer Innenstadt als Einkaufsmeile unter freiem Himmel zu stärken, 5 Minuten hat berichtet. Kein leichtes Unterfangen, denn der Onlinehandel boomt nach wie vor, und die Teuerungen machen sich in der Bevölkerung deutlich bemerkbar. Umso mehr kann die Grazer Innenstadt nun aufatmen: Laut einem Bericht der Kleinen Zeitung soll an der Ecke des Hauptplatzes, wo bis Anfang des Sommers noch H&M eingemietet war, künftig ein Thalia eröffnen.

Umbauarbeiten im vollen Gange

Eine offizielle Stellungnahme gibt es bisher nicht. Fest steht jedoch, dass die Bauarbeiten bereits auf Hochtouren laufen. Geplant sind ein zusätzlicher Eingang, zwei Rolltreppen und möglicherweise ein weiterer Lift. Die besondere Stärke der Räumlichkeiten soll aber erhalten bleiben: Die rund 1.400 Quadratmeter große Fläche ist barrierefrei.