Palliativarbeit: „Es geht darum zu spüren, was Menschen brauchen“

Anlässlich des Welthospiztages am 11. Oktober rückten die Grazer Elisabethinen das Sterben in den Mittelpunkt, mit einem besonderen Ort, an dem selbst obdachlose Menschen nicht allein bleiben müssen.

Sterben gehört zum Leben, auch wenn viele dieses Thema meiden. In Graz aber wird darüber gesprochen, geforscht und begleitet. Zum Welthospiztag am 11. Oktober stand die steirische Landeshauptstadt im Zentrum einer berührenden Initiative: Die Ordensspitäler Österreichs widmen sich in ihrem Podcast „Lebenswerk“ dem Thema der würdevollen Begleitung am Lebensende. Eine der zentralen Stimmen darin ist Desiree Amschl-Strablegg, Bereichsleiterin für Palliativ- und Hospizmedizin im Krankenhaus der Elisabethinen Graz. „Wer sich mit dem Sterben beschäftigt, setzt sich mit dem Leben auseinander“, sagt sie, ein Satz, der in ihrer Arbeit täglich Gestalt annimmt.

Hospizarbeit in Graz: Nähe, Mut und Menschlichkeit

Seit 15 Jahren begleitet Amschl-Strablegg Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Was sie bewegt, ist nicht nur medizinische Versorgung, sondern echte Begegnung. „Es geht darum, zu spüren, was jemand braucht, und den Mut zu haben, da zu sein, auch im Schweigen oder in Tränen.“ Die Palliativarbeit der Elisabethinen zeigt: Sterben ist keine medizinische Aufgabe allein, sondern ein menschliches Miteinander. Gerade in Graz, wo der Glaube, die Fürsorge und die Medizin eng verwoben sind, wird dieser Gedanke sichtbar gelebt. Auch die spirituelle Dimension spielt dabei eine zentrale Rolle. „Glaube kann am Lebensende eine enorme Kraftquelle sein“, sagt Amschl-Strablegg. „Er schenkt Hoffnung, nicht immer auf Heilung, aber auf Frieden.“

Der Himmelshafen: Ein Ort der Würde

Besonders eindrucksvoll zeigt sich dieser Geist im Himmelshafen, einer Einrichtung der Elisabethinen in Graz. Sie bietet obdachlosen Menschen einen Ort, an dem sie nicht allein sterben müssen, das erste Hospiz dieser Art in Österreich. Seit seiner Gründung 2017 steht der Himmelshafen für Menschlichkeit in ihrer reinsten Form. „Wir wollten einen Platz schaffen, an dem Menschen, die sonst durchs Raster fallen, Zuwendung, Pflege und Würde erfahren“, erklärt Leiterin Stephanie Rovere im Podcast. Im Jänner 2025 wurde die Einrichtung um den Bereich „Himmelshafen Care“ erweitert, mit zusätzlichen Betten für medizinische Versorgung. Die Idee geht auf die Heilige Elisabeth zurück, deren Mitgefühl den Grundstein für diese Arbeit gelegt hat.

Ein Netzwerk des Mitgefühls

Die Hospizarbeit in Österreich blickt auf eine lange Geschichte zurück: Bereits in den 1970er-Jahren setzte Schwester Hildegard Teuschl die ersten Impulse für eine professionelle Sterbebegleitung. Heute ist Graz ein Ort, an dem dieses Erbe weitergetragen wird, modern, medizinisch fundiert und zugleich zutiefst menschlich. Dass das gelingen kann, liegt auch am Einsatz zahlreicher Ehrenamtlicher, die ihre Zeit schenken, um den letzten Weg anderer zu begleiten. „Ehrenamtliche bringen Leichtigkeit in schwere Stunden“, sagt Amschl-Strablegg. „Sie schenken etwas, das unbezahlbar ist: Zeit.“

Sterben lernen, um das Leben zu verstehen

Die Ordensspitäler Österreichs machen mit ihrem Podcast deutlich, dass Sterben kein Tabuthema bleiben darf. Gerade in Graz, wo Pionierarbeit in der Hospizkultur geleistet wird, zeigt sich, dass Mitgefühl, Würde und Glaube zu einem gelebten Teil der Medizin werden können. Oder, wie Amschl-Strablegg es formuliert: „Wer den Mut hat, auf die Endlichkeit zu blicken, entdeckt, wie wertvoll das Leben ist.“