SPÖ-Liste schlägt hohe Wellen: Von Neuanfängen zu Rücktritten

Die Grazer SPÖ hat am Montagabend, dem 13. Oktober, ihr Team für die Gemeinderatswahl 2026 vorgestellt und damit zugleich einen klaren personellen Neustart eingeläutet, 5 Minuten hat berichtet. Der Regionalvorstand fixierte die Reihung der Kandidaten auf der Gemeinderatsliste, die am 7. November beim Stadtparteitag endgültig beschlossen werden soll. Angeführt wird die Liste von Parteichefin und Spitzenkandidatin Doris Kampus, gefolgt von Klubobfrau Daniela Schlüsselberger. Auf Platz drei steht Patrick Trabi, Kampus’ langjähriger politischer Wegbegleiter, der künftig auch die Wahlkampfkoordination übernimmt. Dahinter folgen dann Gerald Schobegger, Betriebsrat bei Siemens, und Edith Fuchsbichler von der Arbeiterkammer. Für Diskussion sorgt vor allem Listenplatz sechs, der als sogenanntes „Kampfmandat“ geführt wird: Hier entscheidet nicht die Parteigremienreihung, sondern die Zahl der Vorzugsstimmen über den Einzug in den Gemeinderat. Kandidieren wird dort Alen Plavotic, Vorsitzender der Jungen Generation Graz.

Neuer Kurs – alte Spannungen

Hinter den Kulissen sorgt der personelle Neuanfang jedoch für Unruhe. Bis auf Klubobfrau Schlüsselberger findet sich kein Mitglied des aktuellen SPÖ-Gemeinderatsklubs auf den vorderen Listenplätzen wieder. Besonders betroffen sind Anna Robosch und Manuel Lenartitsch, die nun auf Vorzugsstimmen hoffen müssen. Robosch, vom linken Flügel der Partei unterstützt, erhielt laut parteiinternen Informationen nicht die nötige Rückendeckung der SPÖ-Frauen für eine fixe Listenreihung. Ein anderer zieht bereits Konsequenzen: Arsim Gjergji, Wirt aus der Grazer Innenstadt, hat seine Kandidatur ebenso wie alle Parteifunktionen niedergelegt. Im Gespräch mit 5 Minuten kritisiert er das Vorgehen der Parteiführung scharf: „Ich habe geglaubt, dass ich meinen Job nicht schlecht mache. Im Gespräch mit Doris Kampus war ausgemacht, dass ich bis Platz fünf kandidiere, darunter nicht. Dann wurde mir mitgeteilt, dass ich auf Platz sechs lande. Ich habe mich reingehängt und die Arbeit für die Stadt mit Herz gemacht, anscheinend war das der SPÖ nicht genug.“ Gjergji wird sein aktuelles Mandat zwar noch bis zum Ende der Periode ausüben, sieht seine politische Zukunft in der SPÖ aber als beendet. “Zum Glück wird mir aber nicht fad. Ich habe meine Lokale und meine Familie.“

Robosch vor Rückzug?

Auch Anna Robosch hält sich noch bedeckt. Gegenüber 5 Minuten erklärte sie kurz, dass „in den nächsten Stunden viele Gespräche stattfinden“ würden, eine Entscheidung über ihre weitere Kandidatur stehe noch aus. Hinter den Kulissen gilt jedoch als wahrscheinlich, dass auch sie ihre Bewerbung zurückziehen oder sogar die Partei verlassen könnte. Damit ist klar: Die gestern beschlossene Liste hat innerhalb der SPÖ Graz ein politisches Erdbeben ausgelöst. Zahlreiche Parteimitglieder zeigen sich überrascht über das Ausmaß der personellen Neuausrichtung. Während Doris Kampus und ihr Team auf „frischen Schwung und ein breites Spektrum an Erfahrung und Engagement“ setzen, sehen Kritiker darin eine Entmachtung des bisherigen Klubs und einen Kurswechsel mit Risiko.

Fokus auf Gesundheit, Pflege und Bildung

Inhaltlich will die SPÖ Graz in den kommenden Wochen Geschlossenheit demonstrieren. Die Schwerpunkte bleiben Pflege, Gesundheitsversorgung und Bildung. Kampus kündigte an, dass in jedem Grazer Bezirk ein Ärztezentrum entstehen soll, um Wartezeiten zu reduzieren und die medizinische Versorgung zu sichern. Zudem soll die Anstellung pflegender Angehöriger ausgeweitet werden, ein Projekt, das Graz österreichweit Vorbildcharakter verschaffen könnte.

