Budget 2026: Graz verschiebt Beschluss auf November für mehr Klarheit

Die Stadt Graz verschiebt ihre Budgetanpassung für das Jahr 2026 um wenige Wochen: Statt im Oktober soll die Entscheidung nun in der Gemeinderatssitzung im November fallen. Ziel sei es, die finanziellen Weichen der Stadt auf einer aktuelleren Informationsgrundlage zu stellen und künftige Entwicklungen auf Bundes- und Landesebene in die Berechnungen einzubeziehen. „Die Budgetentwicklung bleibt dynamisch“, erklärt Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ). „Sowohl Bund als auch Land stehen kurz vor zentralen finanzpolitischen Entscheidungen. Es ist daher sinnvoll, die Beschlussfassung um einige Wochen zu verschieben, um diese Ergebnisse noch einfließen zu lassen.“

Mehr Klarheit durch aktuelle Daten

Ein entscheidender Punkt betrifft das Landesbudget für 2026, das noch in dieser Woche präsentiert werden soll. Für Graz könnte es richtungsweisende Auswirkungen haben, etwa bei Förderungen oder finanziellen Beteiligungen. Ebenfalls von sehr großer Bedeutung ist die Grundsteuerreform, deren Umsetzung mit 1. Jänner 2026 geplant ist. Sie soll Gemeinden neue Spielräume verschaffen, vorausgesetzt, die Reform wird nicht auf der Zielgeraden durch politische Uneinigkeit gebremst. „Gerade für Städte wie Graz, die finanziell stark unter Druck stehen, kann die Reform eine dringend notwendige Entlastung bringen“, betont Eber. Dabei verweist er auf die bevorstehende Landesfinanzreferentenkonferenz am 23. und 24. Oktober, bei der entscheidende Details erwartet werden. Zudem soll in den kommenden Tagen auch die aktualisierte Prognose des Finanzministeriums zu den Ertragsanteilen veröffentlicht werden, ein zentraler Faktor für die Budgetplanung der Gemeinden.

Budgetdisziplin bleibt oberstes Ziel

Trotz der zeitlichen Verschiebung hält Eber am Konsolidierungskurs der Stadt fest. Die bereits geplanten Maßnahmen, etwa zur Verbesserung des operativen Saldos um rund sieben Millionen Euro, bleiben bestehen. „Wir werden weiterhin verantwortungsvoll wirtschaften, ohne zentrale Leistungen oder Strukturen zu gefährden“, so der Finanzstadtrat. Der zusätzliche Monat soll der Stadtverwaltung ermöglichen, alle neuen Daten und Prognosen einzubeziehen, und damit ein realistisches, tragfähiges und zukunftsorientiertes Budget vorzulegen.