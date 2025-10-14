Graz kämpft um Antidiskriminierungsstelle: „Kein Opfer darf allein sein“

Seit mehr als einem Jahrzehnt gilt die Antidiskriminierungsstelle Steiermark als zentrale Anlaufstelle für Menschen, die aufgrund ihres Alters, ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder einer Behinderung benachteiligt werden. Nun ist ihr Fortbestand bedroht: Nachdem das Land Steiermark im Sommer seine finanzielle Unterstützung vollständig gestrichen hat, droht der Einrichtung mit Jahresende das Aus. Die Stadt Graz, die weiterhin Räumlichkeiten und Infrastruktur zur Verfügung stellt, stemmt derzeit den Betrieb im Notmodus, doch ohne zusätzliche Mittel wird die Stelle Ende 2025 schließen müssen.

„Unersetzliche Hilfe für Betroffene“

Seit ihrer Gründung im Jahr 2012, als gemeinsames Projekt von Land und Stadt, hat die Antidiskriminierungsstelle tausende Menschen unterstützt. Sie hilft dort, „wo Menschen ungleich behandelt werden: wenn Banken Kredite verweigern, Versicherungen nicht zahlen oder Hasspostings im Internet überhandnehmen“ so seitens der Stelle. Neben der konkreten Rechtsberatung und Mediation bietet sie außerdem noch Aufklärungsarbeit und Prävention, etwa über Kampagnen gegen Rassismus und Ausgrenzung. Ihre Wirksamkeit wurde ebenfalls international gewürdigt: Die EU führt die Grazer Einrichtung als „Best-Practice-Beispiel“ für einen niederschwelligen und wirksamen Opferschutz. „Die Antidiskriminierungsstelle ist ein Fundament für gesellschaftlichen Zusammenhalt“, heißt es aus dem Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz, der maßgeblich an ihrer Entstehung beteiligt war. Der Beirat betont ebenfalls: „Wer sie abschafft, gefährdet nicht nur den Opferschutz, sondern auch das Vertrauen in den Rechtsstaat.“

„Schutz der Menschenrechte darf keine Sparfrage sein“

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) fand am Dienstag, dem 14. Oktober, klare Worte: „Diese Institution der Menschlichkeit darf keiner falschen Sparpolitik geopfert werden. Seit 13 Jahren leistet sie unverzichtbare Arbeit – im Kampf gegen Hass, Diskriminierung und soziale Ausgrenzung.“ Unterstützung kommt auch von Gesundheits- und Integrationsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ): „Wir werden alles daransetzen, die Finanzierung zu sichern. Der Schutz vor Diskriminierung ist kein Luxus, sondern eine Pflichtaufgabe des Landes.“ Der Appell richtet sich daher klar an die steirische Landesregierung: Sie soll ihre Entscheidung überdenken und die Förderung wieder aufnehmen. Auch seitens Land Steiermark stößt die Entscheidung bei einigen sauer auf: „Dass man tausenden Steirer, die in ihrem Alltag von Hass und Diskriminierung betroffen sind, die Anlaufstelle wegnimmt, ist eine Schande“, so der steirische Nationalrat und SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner.

©Parlamentsdirektion/ Thomas Topf „Es ist eine Schande“, so SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner.

Appell an Politik und Öffentlichkeit

Der Menschenrechtsbeirat ruft die Öffentlichkeit, Interessensvertretungen, Berufsverbände und die Bundesregierung dazu auf, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Es gehe nicht um Parteipolitik, sondern um Menschenrechte und Würde. „Die Antidiskriminierungsstelle ist für viele Betroffene die letzte Hoffnung – und darf nicht verstummen“, heißt es in dem Schreiben.