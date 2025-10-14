„Vielfalt am Wasser“: So verändert sich Graz-Lend in den nächsten Jahre

Grüner, sicherer, lebendiger: Graz-Lend bekommt ein neues Gesicht. Das Stadtteilleitbild „Vielfalt am Wasser“ zeigt, wie sich der Stadtteil rund um Mur und Mühlgang in den nächsten Jahren entwickeln soll.

Nach acht Monaten intensiver Arbeit ist es so weit: Die Stadt Graz hat die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses zum Stadtteilleitbild Lend Mitte vorgestellt. Unter dem Motto „Vielfalt am Wasser“ soll der Stadtteil zwischen Kalvariengürtel und Bienengasse in den kommenden Jahren noch lebenswerter werden, geplant sind nicht nur mehr Grünflächen, sicheren Wegen sondern auch lebendigen Nachbarschaften rund um Mur, Schleifbach und Mühlgang.

Gemeinsam für ein besseres Lend

Von März bis Juni 2025 waren die Bewohner, Betriebe und Initiativen des Viertels seitens der Stadt Graz eingeladen, ihre Ideen einzubringen. In Workshops, Stadtteilspaziergängen und Kinder- sowie Jugendformaten entstanden über 1.000 Anregungen und 369 konkrete Vorschläge. Das Ziel: ein Stadtteil, der verbindet, sowohl im Bereich Natur, Nachbarschaft als auch Mobilität. Besonders wichtig war den Teilnehmern mehr Grün- und Freiraum, etwa durch die Aufwertung des Fröbelparks und des Floßlendplatzes. Weitere zentrale Punkte: sichere Schulwege, durchgehende Rad- und Fußverbindungen sowie bessere Nahversorgung.

©Stadt Graz/Foto Fischer Zahlreise Menschen waren gekommen um über die Zukunft von Graz-Lend mitzuentscheiden.

Erste Erfolge sichtbar

Ein Herzenswunsch vieler wurde bereits erfüllt: Der Fröbelpark wurde saniert und mit einer inklusiven Ritterburg neu eröffnet. Weitere Projekte wie zusätzliche Sitzgelegenheiten, Entsiegelungen und neue Bäume sind bereits in Planung. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) lobt die Beteiligung: „So viele Menschen haben mitgemacht – das zeigt, wie stark die Identifikation mit ihrem Viertel ist. Stadtentwicklung heißt, gemeinsam gestalten und voneinander lernen.“ Auch Stadtbaudirektor Bertram Werle betont: „Das Leitbild ist kein Wunschzettel, sondern ein Kompass. Es hilft, langfristige Ziele mit konkreten Projekten zu verbinden.“