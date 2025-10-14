Ersatzverkehr für die Linien 3 und 5 während der Herbstferien

A: Ersatzverkehr LINIEN 3 und 5

Linie E5: Jakominiplatz – Keplerbrücke – Andritz – Jakominiplatz

Richtung Andritz:

Die Busse fahren ab der Haltestelle Jakominiplatz (Haltestelle Linie 33 – Steig „I“) über Radetzkystraße – Neutorgasse – Andreas-Hofer-Platz – Kaiser-Franz-Josef-Kai – Schienenbereich Haltestelle „Keplerbrücke“ – Körösistraße – Lange Gasse – Theodor-Körner-Straße – Grabenstraße – Andritzer Reichsstraße zur Bushaltestelle Andritz.

Richtung Jakominiplatz:

Ab der Bushaltestelle Andritz fahren die Busse über Andritzer Reichsstraße – Grazer Straße – Grabenstraße – Theodor-Körner-Straße – Lange Gasse – Körösistraße – Keplerbrücke – Lendkai – Grieskai – Tegetthoffbrücke – Andreas-Hofer-Platz – Neutorgasse – Radetzkystraße zur Endstation Jakominiplatz (Haltestelle der Linie 33 – Steig „I“).

Zu den bestehenden Straßenbahnhaltestellen werden folgende Ersatzhaltestellen eingerichtet:

Die Haltestelle „Grazerstraße“ in beiden Richtungen werden zur Haltestelle „Gleispachgasse“ der Linien 41, 52 und 53 verlegt.

Die Haltestelle „Maut Andritz“ in Richtung Jakominiplatz wird in der Theodor-Körner-Straße gegenüber Haus Nr. 182 eingerichtet.

Die Haltestelle „Keplerbrücke“ in Richtung Jakominiplatz befindet sich bei der Haltestelle „Keplerbrücke“ der Buslinien 58 und 63 in Richtung Hauptbahnhof.

Die Haltestelle „Schloßbergbahn“ in Richtung Andritz wird gegenüber der Straßenbahnhaltestelle eingerichtet.

Die Haltestelle „Schloßbergplatz“ in Richtung Andritz wird am Kaiser Franz Josef Kai auf Höhe des Durchganges zum Schloßbergplatz eingerichtet.

Die beiden Haltestellen „Schloßbergbahn“ und „Schloßbergplatz“ in Richtung Jakominiplatz werden bei der Haltestelle „Südtirolerplatz/Kunsthaus“ am Lendkai eingerichtet.

Die Haltestellen „Hauptplatz-Congress“ werden in beiden Richtungen bei den neuen Haltestellen „Andreas-Hofer-Platz/ Joanneumsviertel“ in der Neutorgasse eingerichtet.

Die Haltestelle am Jakominiplatz nach Andritz befindet sich in der Haltestelle der Buslinie 33 (Steig I).

B: Betrieb der Straßenbahnlinien 3 und 5:

Die beiden befahrbaren Teilstrecken der Linien 3 und 5 werden von der Straßenbahnlinie 3/5 Krenngasse – Jakominiplatz – Puntigam befahren. Diese Linie fährt Montag – Freitag von 5 bis 24 Uhr.

Während der Baustelle fährt die Straßenbahnlinie 23 nicht.

C: Haltestellenverlegungen am Jakominiplatz (Linien 33 und 67E) während der Baustelle in Andritz:

Linie 33:

Verlegte Haltestelle

Die Linie 33 hat ihre End- bzw. Einstiegshaltestelle in der Schmiedgasse (Steig „Z“).

Zusätzlich verlegte Haltestelle der Linie 33:

Wegen der Abfahrtshaltestelle in der Schmiedgasse kann die Haltestelle „Wielandgasse“ Richtung Peter-Rosegger-Straße nicht angefahren werden. Ersatzweise wird die Haltestelle „Wielandgasse West“ bedient.

Linie 67E:

Verlegte Haltestelle

Die Linie 67E hat ihre End- bzw. Einstiegshaltestelle am Jakominiplatz (in der Haltestelle der Linie 34 Steig „K“).

D: Haltestellenverlegung Andritz der Linien 41, 52, 53

Linien 41 und 52:

Richtung Dürrgrabenweg bzw. Ziegelstraße:

Ab der Haltestelle Papierfabrikgasse fahren die Busse über Grazer Straße – Andritzer Reichsstraße zur Haltestelle Stukitzbad und weiter wie bisher zur jeweiligen Endhaltestelle.

Verlegte Haltestelle Andritz:

Die Haltestelle Andritz wird ersatzweise in der Andritzer Reichsstraße Höhe Haus Nr. 35 eingerichtet.

Richtung St.Leonhard/Klinikum Mitte bzw. Zentralfriedhof:

Ab der Haltestelle Stukitzbad fahren die Busse über Andritzer Reichsstraße – Grazer Straße zur Haltestelle Papierfabrikgasse und weiter wie bisher zur jeweiligen Endhaltestelle.

Verlegte Haltestelle Andritz:

Die Haltestelle Andritz wird ersatzweise in der Andritzer Reichsstraße Höhe Haus Nr. 40 eingerichtet.

Linie 53:

Richtung Stattegg Fuß der Leber:

Ab der Haltestelle Papierfabrikgasse fahren die Busse über Grazer Straße – Andritzer Reichsstraße zur Haltestelle Maschinenfabrik Andritz und weiter wie bisher nach Stattegg.

Verlegte Haltestelle Andritz:

Die Haltestelle Andritz wird ersatzweise in der Andritzer Reichsstraße Höhe Haus Nr. 42 eingerichtet.

Richtung Hauptbahnhof:

Ab der Haltestelle Maschinenfabrik Andritz fahren die Busse über Andritzer Reichsstraße – Grazer Straße zur Haltestelle Papierfabrikgasse und weiter wie bisher zum Hauptbahnhof.

Verlegte Haltestelle Andritz:

Die Haltestelle Andritz wird ersatzweise in der Andritzer Reichsstraße gegenüber Haus Nr. 44 eingerichtet.