Gefährliche Kollision: Grazerin von Auto erfasst

Am Dienstagnachmittag, 14. Oktober 2025, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Sie erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

Kurz nach 14 Uhr lenkte ein 31-jähriger Grazer seinen Pkw von der Plüddemanngasse kommend stadteinwärts in die Schillerstraße. Zum selben Zeitpunkt befand sich auf einer Verkehrsinsel auf Höhe einer Bushaltestelle eine 76-jährige Fußgängerin aus Graz. Sie beabsichtigte die Fahrbahn zu überqueren.

Fußgängerin von Auto erfasst

In weiterer Folge kam es zu einem Zusammenstoß der beiden, wobei die Fußgängerin vom vorderen Bereich des Pkws touchiert wurde und zu Sturz kam. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Graz gebracht.