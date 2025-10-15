Claudia Unger übernimmt: Graz erhält eine neue Stadträtin

Mitte September verkündete Günter Riegler, dass er sich aus der Grazer Stadtpolitik zurückziehen werde. Lange dauerte es nicht, bis ÖVP-Stadtparteichef Kurt Hohensinner die Nachfolgerin präsentierte: Claudia Unger. Sie ist keine Unbekannte in der Stadtpolitik, die 52-Jährige sitzt seit 2021 im Gemeinderat und ist dort stellvertretende Klubobfrau. Beruflich leitet sie derzeit die Abteilung Volkskunde im Universalmuseum Joanneum. Davor war sie unter anderem Geschäftsführerin des Afro-Asiatischen Instituts und in der Diözese Graz-Seckau tätig.

Hohensinner lobt „Kompetenz und Menschlichkeit“

Bei der Vorstellung am Dienstag, dem 14. Oktober, betonte Hohensinner, dass Unger „hohe fachliche Kompetenz und ein offenes Ohr für die Menschen“ habe. Diese Eigenschaften seien entscheidend, um Graz weiterzuentwickeln. Das bisherige Wirtschaftsressort wandert künftig in seine Zuständigkeit. In ihrer Ansprache unterstrich Unger, sie wolle eine aktive Stadträtin sein, die gestaltet und nicht nur verwaltet. Politik bedeute für sie, „Interesse am Leben über den eigenen Kreis hinaus zu zeigen und Verantwortung für das Gemeinwohl zu übernehmen“. Die offizielle Angelobung ist für die Gemeinderatssitzung am Donnerstag, dem 16. Oktober vorgesehen.

ÖVP-Aufstellung für die Gemeinderatswahl

Mit der morgigen Angelobung von Unger stellt auch die ÖVP ihre Weichen für die kommende Gemeinderatswahl in Graz und reiht sich in eine lange Reihe personeller Umstrukturierungen der letzten Wochen in der Grazer Stadtpolitik ein. Während bei der KPÖ Max Zirngast verabschiedet und durch Christopher Fröch nachbesetzt wurde, gab es in der SPÖ diese Woche nahezu eine komplette personelle Neubesetzung der Gemeinderätinnen für die kommende Wahl.