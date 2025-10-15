Baby nach Geburt abgenommen: Polizei-Einsatz im LKH sorgt für Aufsehen

Unmittelbar nach der Geburt wurde einer jungen Mutter ihr Neugeborenes unter Polizeibegleitung abgenommen. Mehrere Beamte waren im Kreißsaalbereich im Einsatz, um das Amt für Jugend und Familie zu unterstützen.

„Ich konnte mein Kind nach der Geburt nicht einmal sehen“, berichtet die Frau gegenüber der Kleinen Zeitung. Nach deren Bericht bestätigt die Polizei auch gegenüber 5 Minuten, dass es am 7. Oktober zu so einem Einsatz gekommen ist. Mehr dürfe und könne man nicht mitteilen, da das Amt für Jugend und Familie der Stadt Graz federführend war und die Polizei nur zur Unterstützung angefordert wurde, lediglich, dass der Einsatz ruhig verlaufen ist.

Viele Fragen bleiben offen

Aus Gründen des Datenschutzes und der Verschwiegenheitspflicht darf sich die Behörde nicht zu einzelnen Fällen äußern. Fest steht jedoch, dass ein derartiger Einsatz nur in äußersten Ausnahmefällen notwendig ist, etwa zum Schutz von Mitarbeitern oder anderen Anwesenden. Die Meldung hat die Bevölkerung auf jeden Fall gespalten: Während manche vor allem den Zeitpunkt, unmittelbar nach der Entbindung, kritisieren, erinnern andere an tragische Fälle der Vergangenheit, wie jenes Neugeborene in Graz, das vor wenigen Wochen von seiner Mutter aus dem Fenster auf ein Carportdach geworfen wurde.