Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Polizist und einen E-Scooter Fahrer.
Laut Polizei war der Lenker zweitweise mit 70 km/h mit dem E-Scooter unterwegs.
Graz
15/10/2025
Auf der Flucht

Riskante Flucht: 15-Jähriger E-Scooter-Lenker raste durch Menschenmenge

Waghalsige Szene am Dienstagabend in Graz-Lend: Ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer überholte gegen 18.40 Uhr auf der Annenstraße ein Polizeifahrzeug und flüchtete, als die Beamten ihn anhalten wollten.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(185 Wörter)

Der Jugendliche aus dem Bezirk Graz-Umgebung war mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Graz Hauptbahnhof unterwegs. In der Folge überholte er ein vor ihm mit 50 km/h fahrendes Polizeifahrzeug. Als die Polizisten das Blaulicht einschalteten und ihm Anhaltezeichen gaben, ignorierte er diese und beschleunigte weiter. Auf Höhe der Annenstraße 30 raste er plötzlich auf den Gehsteig, mitten durch eine Menschenmenge. Laut Polizei fuhr der 15-Jährige dabei mit bis zu 70 km/h und gefährdete mehrere Passanten.

Zu Fuß gestellt: Anzeige folgt

Die Verfolgungsfahrt endete schließlich in der Niesenbergergasse, wo der Jugendliche sein Fahrzeug zurückließ und zu Fuß flüchtete. In der Prankergasse konnten ihn die Beamten schließlich stellen. Der 15-Jährige behauptete, bei der Anhaltung verletzt worden zu sein, und wurde in die Kinderklinik des LKH Graz gebracht. Er wird nun wegen mehrerer Delikte angezeigt, unter anderem wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und Missachtung polizeilicher Anhaltezeichen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Verfolgungsfahrt sowie Personen, die möglicherweise durch das Fahrverhalten des Lenkers gefährdet oder geschädigt wurden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: