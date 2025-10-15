Riskante Flucht: 15-Jähriger E-Scooter-Lenker raste durch Menschenmenge

Der Jugendliche aus dem Bezirk Graz-Umgebung war mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Graz Hauptbahnhof unterwegs. In der Folge überholte er ein vor ihm mit 50 km/h fahrendes Polizeifahrzeug. Als die Polizisten das Blaulicht einschalteten und ihm Anhaltezeichen gaben, ignorierte er diese und beschleunigte weiter. Auf Höhe der Annenstraße 30 raste er plötzlich auf den Gehsteig, mitten durch eine Menschenmenge. Laut Polizei fuhr der 15-Jährige dabei mit bis zu 70 km/h und gefährdete mehrere Passanten.

Zu Fuß gestellt: Anzeige folgt

Die Verfolgungsfahrt endete schließlich in der Niesenbergergasse, wo der Jugendliche sein Fahrzeug zurückließ und zu Fuß flüchtete. In der Prankergasse konnten ihn die Beamten schließlich stellen. Der 15-Jährige behauptete, bei der Anhaltung verletzt worden zu sein, und wurde in die Kinderklinik des LKH Graz gebracht. Er wird nun wegen mehrerer Delikte angezeigt, unter anderem wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und Missachtung polizeilicher Anhaltezeichen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Verfolgungsfahrt sowie Personen, die möglicherweise durch das Fahrverhalten des Lenkers gefährdet oder geschädigt wurden.