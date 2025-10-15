Antidiskriminierungsstelle gerettet: Stadt springt nach Förderstopp ein

Die Finanzierung durch das Land war im Sommer gestrichen worden, 5 Minuten hat berichtet, eine Entscheidung, die viele soziale Einrichtungen an den Rand der Existenz brachte. Nun stellt die Stadt Graz sicher, dass zumindest ein Mindestbetrieb aufrechterhalten bleibt. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) reagierte rasch auf den gestrigen Hilferuf des Menschenrechtsbeirats. „Graz ist nicht nur auf dem Papier eine Menschenrechtsstadt“, betont Kahr. „Die Antidiskriminierungsstelle wurde vor 15 Jahren gegründet, um Menschen zu schützen, deren Würde verletzt wird. Sie ist heute wichtiger denn je und ich bin froh, dass wir ihr Fortbestehen sichern konnten.“

Juristische Hilfe für Betroffene

Seit 2012 leitet Daniela Grabovac die Einrichtung, die jährlich hunderte Menschen unterstützt, die Diskriminierung erfahren haben, ob wegen Herkunft, Geschlecht, Religion oder Behinderung. Dort erhalten sie juristische Beratung, Begleitung und Unterstützung, oft mit Erfolg. Integrationsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) erklärt: „Daniela Grabovac und ihr Team leisten unverzichtbare Arbeit. Sie geben jenen eine Stimme, die sonst keine hätten. Es war uns ein großes Anliegen, ihre Arbeit zu sichern.“ Trotz der finanziellen Rettung aus Graz betonen Kahr und Krotzer, dass das Land Steiermark nicht aus der Verantwortung entlassen sei. „Die Antidiskriminierungsstelle ist keine rein städtische Einrichtung – sie ist eine zentrale Anlaufstelle für die gesamte Steiermark“, so Krotzer.

Dank und Erleichterung

Leiterin Daniela Grabovac zeigt sich tief erleichtert: „Diese Unterstützung ist ein starkes Signal der Wertschätzung. Sie zeigt, dass Graz zu seinen menschenrechtlichen Werten steht.“ Mit der Entscheidung der Stadt ist die Zukunft der Antidiskriminierungsstelle vorerst gesichert, doch die Diskussion um die Landesförderung dürfte damit noch nicht beendet sein.