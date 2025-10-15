Grazer Bauunternehmen mit 27 Mitarbeitern rutscht in Insolvenz

Die MDN Bau & Naturstein GmbH mit Sitz in Graz hat einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt. Das Insolvenzverfahren wurde am Mittwoch eröffnet, informiert der AKV.

Das Grazer Unternehmen wurde 2020 gegründet. Es sind 27 Dienstnehmer beschäftigt. Die Firma beschäftigt sich mit der Erbringung von Baumeisterleistungen insbesondere mit Neu-, Zu- und Umbauten sowie Sanierungen. Zudem beschäftigt man sich mit dem Handel und der Verarbeitung von Baustoffen wie Naturstein sowie der Gestaltung und Errichtung von Außenanlagen. Auch zählen die Planung, Beratung und Ausführung von Projekten im Hoch- und Tiefbau und die Verlegung von Natursteinprodukten zum Tätigkeitsbereich des Unternehmens.

Diese Gründe führten zur Insolvenz

Der Alpenländische Kreditorenverband informiert in einer Aussendung: „Zu den Insolvenzursachen verweist man auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und die Preissteigerungen, die dazu führten, dass die mit den Aufträgen erzielbaren Deckungsbeiträge entsprechend geringer wurden. Ferner ist es bei einem großen Bauvorhaben zu unvorhergesehen Kostenüberschreitungen gekommen, die nicht zur Gänze an den Auftraggeber weitergegeben werden konnten.“ Weiter wird ausgeführt: „Hinzugekommen ist, dass die bis zum Sommer 2025 gute Auftragslage dahingehend eingebrochen ist, dass zwei Großaufträge, deren Beginn mit Herbst 2025 geplant war, nicht zustande gekommen sind, wodurch die Auslastung und Finanzierung des Personalstandes war damit nicht mehr gegeben.“

Aktiva und Passiva

Die Passiva (zu Liquidationswerten) werden mit 1.461.000 Euro beziffert, wobei es sich zu einem erheblichen Anteil um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung sowie Dienstnehmeransprüche handelt. Die Aktiva (ebenfalls zu Liquidationswerten) werden mit 121.200 Euro angegeben.

Grazer Bauunternehmen will sich sanieren

Das Unternehmen beabsichtigt die Fortführung und Sanierung des Unternehmens. „Grundsätzlich ist geplant den Geschäftsbetrieb des schuldnerischen Unternehmens auf den Bereich Geschäftsführung/Planung/örtliche Bauaufsicht zu reduzieren. Den Gläubigern wird ein den gesetzlichen Mindesterfordernissen entsprechender Sanierungsplan (20 Prozent binnen 2 Jahren) angeboten“, informiert der AKV.