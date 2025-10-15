Angeschossene, trächtige Hündin kämpft um Leben: So steht es um Aurora

Mit einer Kopfwunde, zwei Kugeln im Körper und sechs ungeborenen Welpen wurde Hündin Aurora in Graz gefunden und zum Tierschutzverein Arche Noah gebracht. Wie aber steht es aktuell um ihren Gesundheitszustand?

Eine blutende Kopfwunde, zwei Projektile im Körper und sechs schlagende Herzen im Bauch: Die Hündin Aurora wurde in einem schrecklichen Zustand gefunden, zur Arche Noah gebracht und dort von Tierärzten versorgt. 5 Minuten berichtete: Angeschossen, verletzt, trächtig: Hündin Aurora ringt um ihr Leben. Die Hündin und ihre ungeborenen Welpen schwebten in Lebensgefahr.

Zukunft von Aurora und ihren Welpen noch ungewiss

Die Arche Noah informiert in einem aktuellen Posting über den Gesundheitszustand der Hündin: „Aurora möchte sich bei all den wunderbaren Menschen bedanken, die in den letzten Tagen an sie gedacht, gespendet und ihr Kraft geschickt haben. Leider müssen wir immer noch Bangen“, heißt es von den Tierschützern. Die Hündin ist noch sehr schwach, stehen fällt ihr schwer und jede Untersuchung kostet ihr viel Kraft.

Medikamente helfen Hündin, aber schaden den Welpen

Die Tierärzte können noch nicht entwarnen. Es gilt abzuwarten, ob die Medikamente wirken – vor allem die gegen die Herzwürmer. In den nächsten Tagen wird wieder Blut abgenommen, um zu sehen, ob sich etwas bessert. Die starken Medikamente helfen der Hündin, aber es gibt einen großen Nachteil: sie belasten ihre Babys. Niemand weiß, ob sie es schaffen werden.

Willst du für Aurora und ihre Babys spenden? Spendenkonto: IBAN AT71 3800 0000 0513 5025 paypal.me/aktivertierschutz PayPal: Verwendungszweck: „FB Aurora“

