Technische Planung von Grazer Stadion fast fertig: Die nächsten Schritte

Die Stadt Graz hat am Mittwoch gemeinsam mit den Verantwortlichen der Fußballvereine SK Sturm Graz und GAK in einer konstruktiven Gesprächsrunde den aktuellen Stand der Planungen zum Ausbau des Stadions Liebenau präsentiert.

„Die technische Gesamtplanung ist weitgehend abgeschlossen und befindet sich auf einem guten Weg“, heißt es am Mittwoch in einer Aussendung der Stadt Graz. Wie bei Projekten dieser Größenordnung üblich, werden letzte Details derzeit noch mit den Vereinsvertretern abgestimmt.

Wirtschaftliche und Organisatorische Bedingungen im Fokus

Im nächsten Schritt rücken nun die wirtschaftlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen in den Mittelpunkt. Ziel ist es, die Finanzierung der Bauinvestitionen auf eine solide und tragfähige Basis zu stellen sowie ein nachhaltiges Betreiberkonzept zu entwickeln. Im Fokus steht die Frage, wie eine künftige Betreibergesellschaft strukturiert sein kann, die den laufenden Betrieb wirtschaftlich sicherstellt und zugleich Raum für die aktive Mitgestaltung durch beide Vereine bietet. Dies ist neben der technischen Umsetzbarkeit auch ein relevanter Bestandteil des Planungsbeschlusses. Ziel ist ein modernes, multifunktionales und wirtschaftlich tragfähiges Stadion, das über den Fußballbetrieb hinaus genutzt werden kann. Eine von der Stadionverwaltung bereits erstellte Wirtschaftlichkeitsanalyse bildet die Grundlage für die weiteren Gespräche zwischen der Stadt Graz, SK Sturm und GAK. Diese Abstimmungen werden in den kommenden Wochen intensiv fortgesetzt.