Mitten in der Nacht: Fahrzeugbergung in Graz-Umgebung

Am Dienstag, dem 14. Oktober 2025 wurden die Freiwilligen Feuerwehren Nestelbach bei Graz und Kainbach bei Graz, die Polizei sowie ein Abschleppunternehmen zum Einsatz gerufen.

Um kurz vor Mitternacht rückten die Feuerwehrleute am Dienstag zur Autaler Straße aus. „Ein Pkw kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und blieb auf dem Dach liegen. Personen wurden dabei nicht verletzt. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit allen beteiligten Einsatzkräften konnte die Bergung zügig durchgeführt werden“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz von dem Einsatz.