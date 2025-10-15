Skip to content
/ ©FF Kainbach bei Graz
Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Feuerwehr, Polizei und ein Abschleppunternehmen standen im Einsatz
Graz-Umgebung
15/10/2025
Unfall

Mitten in der Nacht: Fahrzeugbergung in Graz-Umgebung

Am Dienstag, dem 14. Oktober 2025 wurden die Freiwilligen Feuerwehren Nestelbach bei Graz und Kainbach bei Graz, die Polizei sowie ein Abschleppunternehmen zum Einsatz gerufen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(71 Wörter)

Um kurz vor Mitternacht rückten die Feuerwehrleute am Dienstag zur Autaler Straße aus. „Ein Pkw kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und blieb auf dem Dach liegen. Personen wurden dabei nicht verletzt. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit allen beteiligten Einsatzkräften konnte die Bergung zügig durchgeführt werden“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz von dem Einsatz.

Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
©FF Kainbach bei Graz
Zwei Feuerwehren aus Graz-Umgebung…
Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
©FF Kainbach bei Graz
…wurden in der Nacht zum Einsatz alarmiert.
