Nach 13 „großartigen Jahren“ in Graz: „Dr. BOTTLE“ schließt

Das beliebte Geschäft "Dr. Bottle" in der Grazer Innenstadt wird im Dezember schließen. Die Betreiber blicken auf "großartige Jahre" zurück und wollen sich noch einmal bei einer Feier im Dezember von ihren Kunden verabschieden.

Ganze 13 Jahre lang war „Dr. BOTTLE drink.dress.deko“ ein Zuhause für Premium Spirituosen, Mode und Accessoires. Die Betreiber Bernd und Yvonne Brünner verkünden nun in einem Video, dass sie das Geschäft in der Reitschulgasse 27 mit Ende des Jahres schließen werden. „Wir möchten uns noch einmal verändern“, so äußert sich das Paar zu dem großen „Warum“. Yvonne Brünner fügt hinzu: „Nichts ist von Dauer, das einzig Dauerhafte ist die Veränderung.“

Abschlussparty Mitte Dezember

Mit viel Herz, Leidenschaft haben die beiden den Betrieb 13 Jahre lang geführt. „Es ist aber an der Zeit für uns, das Kapitel Dr. BOTTLE zu schließen“, erklären die beiden. Für sie ist es aber kein Anlass zur Traurigkeit, stattdessen wollen sie noch einmal mit ihrer Kundschaft feiern und „auf 13 großartige Jahre anstoßen, Erinnerungen teilen und gemeinsam einen schönen, leichten und fröhlichen Tag erleben.“ Am Samstag, dem 13. Dezember 2025 wird es deshalb noch eine Abschlussparty geben.