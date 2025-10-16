85-jähriger Radfahrer von Lkw erfasst und mitgeschleift

Gegen 16.45 Uhr wollte ein 30-jähriger Lkw-Lenker von einem Firmengelände nach links in die Alte Poststraße einbiegen. Zeitgleich fuhr der der 85-Jährige mit seinem E-Bike am dortigen Radweg in Richtung Süden. Es kam zur seitlichen Kollision, der Radfahrer stürzte und geriet unter das Fahrzeug und wurde einige Meter mitgeschleift. Der Lkw-Fahrer bemerkte den Unfall zunächst nicht, wurde aber durch Hupsignale und Handzeichen anderer Verkehrsteilnehmer gewarnt. Er hielt sofort an und leistete gemeinsam mit Passanten Erste Hilfe, bis die Rettung eintraf. Der 85-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert.