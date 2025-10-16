Skip to content
Der 85-Jährige wurde sofort ins LKH Graz eingeliefert.
Graz
16/10/2025
85-jähriger Radfahrer von Lkw erfasst und mitgeschleift

Ein 85-jähriger E-Bike-Fahrer wurde von einem Sattelkraftfahrzeug im Bezirk Grieß erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins LKH Graz gebracht.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
Gegen 16.45 Uhr wollte ein 30-jähriger Lkw-Lenker von einem Firmengelände nach links in die Alte Poststraße einbiegen. Zeitgleich fuhr der der 85-Jährige mit seinem E-Bike am dortigen Radweg in Richtung Süden. Es kam zur seitlichen Kollision, der Radfahrer stürzte und geriet unter das Fahrzeug und wurde einige Meter mitgeschleift. Der Lkw-Fahrer bemerkte den Unfall zunächst nicht, wurde aber durch Hupsignale und Handzeichen anderer Verkehrsteilnehmer gewarnt. Er hielt sofort an und leistete gemeinsam mit Passanten Erste Hilfe, bis die Rettung eintraf. Der 85-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert.

