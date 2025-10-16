Elektro Föchterle meldet Konkurs an: 10 Mitarbeiter betroffen

Das Grazer Elektrotechnik-Unternehmen EF Elektrowaren Handels GmbH, ehemals Elektro Föchterle GmbH, hat Insolvenz angemeldet. Laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) sind 10 Mitarbeiter sowie rund 75 Gläubiger betroffen.

Der Insolvenzantrag wurde beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz eingebracht. Mit der Eröffnung des Konkursverfahrens ist in Kürze zu rechnen. Der Firmensitz befindet sich in der Neufeldweg 250 im Grazer Bezirk Liebenau. Das Unternehmen wurde bereits 2004 gegründet, aus dem Einzelunternehmen von Ing. Eugen Föchterle entstand die damalige Elektro Föchterle GmbH. Erst im September 2025 erfolgte die Umbenennung in EF Elektrowaren Handels GmbH. Geschäftsführer ist seit August 2023 Roland Föchterle. Der Betrieb war auf Planung, Installation und Wartung elektrotechnischer Gesamtlösungen spezialisiert, sowohl im Wohnbau als auch bei öffentlichen Projekten.

Ursachen: Zahlungsausfälle und Baukrise

Laut AKV führten Zahlungsausfälle von Kunden, steigende Betriebs- und Energiekosten sowie die angespannte Lage am Bausektor zur wirtschaftlichen Schieflage. Die Gläubigerforderungen belaufen sich auf über 1,099.000 Euro.

Davon entfallen etwa: 393.000 € auf Bankverbindlichkeiten

523.000 € auf Lieferanten

70.000 € auf Mietrückstände

25.000 € auf Steuern und Abgaben Die offenen Kundenforderungen betragen rund 304.000 €, deren Einbringlichkeit derzeit unklar ist. Die vorhandene Betriebsausstattung hat nur mehr einen geringen Buchwert.

Keine Rettung in Sicht

Eine Sanierung oder Fortführung des Unternehmens ist laut AKV nicht vorgesehen. Die Firma soll im Rahmen des Insolvenzverfahrens liquidiert werden. Forderungsanmeldungen können ab sofort über den Alpenländischen Kreditorenverband eingebracht werden.