Tag der offenen Tür: Neue Feuerwache Ost öffnet ihre Tore

Sie ist eines der wichtigsten Bauprojekte der Grazer Einsatzorganisationen: die neue Feuerwache Ost. Nach über fünf Jahren intensiver Planung und Bauarbeiten öffnet die neue Zentrale am Samstag, dem18. Oktober ihre Türen.

Seit 1888 war die Feuerwache Ost fixer Bestandteil der Innenstadt. Doch die historische Bausubstanz war in die Jahre gekommen, zu eng, technisch veraltet und funktionell nicht mehr geeignet für moderne Einsatzfahrzeuge. Eine Machbarkeitsstudie im Jahr 2019 brachte die Entscheidung: Abriss und kompletter Neubau. Laut Stadtbaudirektion begann der Prozess mit einem EU-weiten Architektenwettbewerb, aus dem das Grazer Architekturbüro SuedOst unter DI Burkhard Schelischansky als Sieger hervorging. Die Planungsphase startete 2022, im März 2024 folgte der Abriss des Altgebäudes, im Juli desselben Jahres der Neubau.

Holz, Nachhaltigkeit und moderne Einsatztechnik

Am Kommenden Samstag können Besucher bereits einen Blick hinter die Kulissen werfen, bevor die Mannschaft im Herbst aus dem Ausweichquartier am Messeareal wieder an ihren traditionsreichen Standort zurückkehrt. Für die beiden Stockwerke über der Wagenhalle setzten die Architekten auf Holzbauweise und eine begrünte Fassade, ein städtebauliches Signal für Nachhaltigkeit mitten in Graz. Insgesamt wurden 13,5 Millionen Euro investiert. Der Einzug der Feuerwehrleute erfolgt im November, die offizielle Eröffnung ist für den 25. November geplant.