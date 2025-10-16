Ab 2026: Fachhochschule Joanneum in Graz erhebt Studiengebühren

Ab dem Wintersemester 2026/27 müssen Studienanfänger an der der FH Joanneum in Graz einen Studienbetrag in der Höhe von 363,36 Euro pro Semester zahlen. Dies wurde am Donnerstag im Zuge der Landesbudgetpräsentation bekannt.

Die steirische Landesregierung hat am Donnerstag ihr Budget für 2026 und damit einhergehend drastische Kürzungen präsentiert. Doch trotz Einsparungen von über 100 Mio. Euro steigt der Schuldenstand auf 8,2 Milliarden Euro. In vielen Bereichen wird eingespart, einen Überblick darüber findest du hier: Steiermark kürzt kräftig: Schulden steigen dennoch auf 8,2 Milliarden.

Studiengebühren an der FH Joanneum ab 2026

Eine der Einsparungsmaßnahmen: Die FH Joanneum verliert 4,6 Millionen Euro, künftig sollen Studiengebühren diese Lücke teilweise schließen. So werden ab dem Wintersemester 2026/27 für Studienanfänger an der FH Joanneum ein Studienbetrag in der Höhe von 363,36 Euro pro Semester eingehoben.

FH-Studierende bereits per Mail informiert

Studierende der FH Joanneum wurden heute per Mail bereits über die Studiengebühren informiert: „Ab dem Wintersemester 2026/27 wird für Studienanfängerinnen an der FH JOANNEUM ein Studienbeitrag in Höhe von 363,36 Euro pro Semester eingehoben. Diese Regelung betrifft ausschließlich jene, die ab Herbst 2026 ein neues Bachelor- oder Masterstudium beginnen. Bereits inskribierte Studierende sind für das aktuelle Studium von dieser Regelung ausgenommen. Die Regelung für Studierende aus Drittstaaten ist davon nicht betroffen.“

Einführung des Studienbeitrags folgt einer Empfehlung des Landesrechnungshofs Steiermark

Weiters wird in der Mail erklärt: „Die Qualität von Lehre und Studium aufrecht zu erhalten und weiter zu verbessern hat für uns oberste Priorität. Die Einführung des Studienbeitrags folgt einer Empfehlung des Landesrechnungshofs Steiermark und wurde von der Steiermärkischen Landesregierung beschlossen. Hintergrund sind die nicht valorisierten Bundesmittel in den Jahren 2025 und 2026 sowie die Notwendigkeit einer stabilen Finanzierungsstruktur.“