Unfall bei Autobahnauffahrt: Fahrzeuge kollidierten

Am heutigen Donnerstag, dem 16. Oktober 2025 wurden Feuerwehren Deutschfeistritz und Friesach/Wörth um 6.49 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahnauffahrt der Bundessstraße (B67) beim Knoten Deutschfeistritz alarmiert.

„Zwei Fahrzeuge waren frontal zusammengestoßen, dabei wurden zwei Personen unbestimmten Grades verletzt und vom anwesenden Rettungsdienst versorgt“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Deutschfeistritz. Die Feuerwehren halfen bei der Verletztenversorgung, führten Ölbindearbeiten durch und unterstützten bei den Fahrzeugbergungen. Nach einer Einsatzzeit von etwa 1,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden.