Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Deutschfeistritz
Bild auf 5min.at zeigt einen Verkehrsunfall.
Zwei Fahrzeuge kollidierten frontal auf der B67
Graz-Umgebung
16/10/2025
B67

Unfall bei Autobahnauffahrt: Fahrzeuge kollidierten

Am heutigen Donnerstag, dem 16. Oktober 2025 wurden Feuerwehren Deutschfeistritz und Friesach/Wörth um 6.49 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahnauffahrt der Bundessstraße (B67) beim Knoten Deutschfeistritz alarmiert.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(55 Wörter)

„Zwei Fahrzeuge waren frontal zusammengestoßen, dabei wurden zwei Personen unbestimmten Grades verletzt und vom anwesenden Rettungsdienst versorgt“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Deutschfeistritz. Die Feuerwehren halfen bei der Verletztenversorgung, führten Ölbindearbeiten durch und unterstützten bei den Fahrzeugbergungen. Nach einer Einsatzzeit von etwa 1,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Bild auf 5min.at zeigt einen Verkehrsunfall.
©FF Deutschfeistritz
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: