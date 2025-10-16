Fröch folgt auf Zirngast: Neuer KPÖ-Gemeinderat angelobt

Fröch, 1985 in Innsbruck geboren und in Kärnten aufgewachsen, hat Gesundheit und Pflegewissenschaften studiert und mit einem Bachelor abgeschlossen. Ergänzend dazu absolvierte er einen Master in Wissensmanagement an der FH Burgenland sowie 2023 einen Masterlehrgang in Public Health, um seine wissenschaftliche Basis mit praktischer Erfahrung zu verbinden. Beruflich war er zunächst im Sozialmedizinischen Zentrum Liebenau tätig, wo er von erfahrenen Kolleg:innen viel lernte und in der Gesundheitsförderung Fuß fasste. Besonders prägend war für ihn die Arbeit im Stadtteil Grünanger, wo er unter anderem beim Aufbau des Gemeinschaftsgartens Schönau mitwirkte. Es folgten Stationen im Friedensbüro und bei Jukus, wo er die Stadtteilarbeit in Floßlend begleitete. Neben seiner beruflichen und politischen Tätigkeit ist Fröch sportlich interessiert – seine Leidenschaft fürs Fußballspielen will er trotz der neuen Aufgaben nicht aufgeben. Im November steht zudem eine private Veränderung bevor: Er und seine Partnerin erwarten zum zweiten Mal Nachwuchs. Mit den beiden weiteren Kindern seiner Lebensgefährtin wächst die Familie bald auf sechs Mitglieder an. „Das ist nicht nur viel Trubel, sondern auch viel Herzlichkeit“, so Fröch.