Fröch folgt auf Zirngast: Neuer KPÖ-Gemeinderat angelobt
Nach dem Wechsel von Max Zirngast zur KPÖ Niederösterreich wurde am Donnerstag Christopher Fröch als neuer KPÖ-Gemeinderat in Graz angelobt.
Christopher Fröch wird mit seiner langjährigen Erfahrung in der Gesundheitsförderung und Stadtteilarbeit den gesundheits- und sozialpolitischen Schwerpunkt im der KPÖ im Grazer Gemeinderat verstärken. Seit 2017 arbeitet er im Büro des Gesundheitsstadtrats Robert Krotzer und ist seit 2021 Büroleiter und auch Ansprechpartner für die Gesundheitsdrehscheibe. Seine Erfahrung als Scharnier zwischen Stadtratsbüro, Gesundheitsamt und der Bevölkerung will er in seine künftige Tätigkeit mitnehmen. Ihn prägte auch die intensive Arbeit während der Corona-Pandemie: „Offenheit, Transparenz und das Gespräch mit allen zu suchen, ist mir seit damals besonders wichtig geblieben – nur durchs Reden können Fragen beantwortet werden“, betont Fröch.
Zu Christopher Fröch
Fröch, 1985 in Innsbruck geboren und in Kärnten aufgewachsen, hat Gesundheit und Pflegewissenschaften studiert und mit einem Bachelor abgeschlossen. Ergänzend dazu absolvierte er einen Master in Wissensmanagement an der FH Burgenland sowie 2023 einen Masterlehrgang in Public Health, um seine wissenschaftliche Basis mit praktischer Erfahrung zu verbinden. Beruflich war er zunächst im Sozialmedizinischen Zentrum Liebenau tätig, wo er von erfahrenen Kolleg:innen viel lernte und in der Gesundheitsförderung Fuß fasste. Besonders prägend war für ihn die Arbeit im Stadtteil Grünanger, wo er unter anderem beim Aufbau des Gemeinschaftsgartens Schönau mitwirkte. Es folgten Stationen im Friedensbüro und bei Jukus, wo er die Stadtteilarbeit in Floßlend begleitete. Neben seiner beruflichen und politischen Tätigkeit ist Fröch sportlich interessiert – seine Leidenschaft fürs Fußballspielen will er trotz der neuen Aufgaben nicht aufgeben. Im November steht zudem eine private Veränderung bevor: Er und seine Partnerin erwarten zum zweiten Mal Nachwuchs. Mit den beiden weiteren Kindern seiner Lebensgefährtin wächst die Familie bald auf sechs Mitglieder an. „Das ist nicht nur viel Trubel, sondern auch viel Herzlichkeit“, so Fröch.