Totes Baby auf Carport-Dach entdeckt: Ermittlungen nehmen neue Wende

Ende September sorgte ein schrecklicher Vorfall in Graz für Aufsehen: Ein totes Baby wurde auf einem Carport-Dach in Wetzelsdorf gefunden. Nun gibt es neue Informationen zu dem Fall.

Ein totes Neugeborenes ist am 30. September, in einer Wohnsiedlung im südwestlichen Grazer Bezirk Wetzelsdorf entdeckt worden. Ein Nachbar hat gegen Mittag das unbekleidete Baby auf dem Dach des Carports entdeckt und die Polizei verständigt. Später wurde die Mutter in der Nähe aufgegriffen. Sie will von der Schwangerschaft nichts gemerkt haben und „überrascht“ worden sein, wie sie Ermittlern sagte. Sie dürfte den Säugling nach der Geburt aus dem Dachflächenfenster geworfen haben. Den Sachverhalt hat die Frau gestanden.

Säugling wurde leben geboren

Die Obduktion offenbarte: Der 3016 Gramm schwere und 49 Zentimeter große Säugling wurde lebend geboren. „Es ist davon auszugehen, dass der neugeborene Bub nur sehr kurze Zeit gelebt hat“, informierte die Polizei über die Obduktionsergebnisse. 5 Minuten berichtete: Totes Baby in Graz gefunden: „Säugling wurde lebend geboren“.

Mutter in U-Haft

Die 20-jährige Frau war im Grazer Uni-Klinikum wegen der bei der – nach ihren Aussagen überraschenden – Hausgeburt erlittenen Verletzungen behandelt worden. Danach war die Untersuchungshaft verhängt worden. Die 20-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Das psychologische Gutachten sollte Aufschlüsse über den Zustand der Frau zum Zeitpunkt der Geburt geben. Man habe die Gutachterin ersucht, noch innerhalb der ersten Haftfrist bis zum 17. Oktober eine erste Einschätzung abzugeben.

Mutter aus U-Haft entlassen

Wie Medien nun berichten, ist die Mutter aus der U-Haft entlassen worden. Es gibt neue Auflagen, wie seitens der Staatsanwaltschaft informiert wurde. Nähere Auskünfte dazu können aber nicht gegeben werden. Laut Kronen Zeitung konnte der Mordverdacht nicht bestätigt werden, stattdessen wird nun wegen „Tötung eines Kindes bei der Geburt“ ermittelt. Bis zu fünf Jahre Haft könnten der 20-Jährigen bei einer Verurteilung blühen. Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.