Schwerer Unfall am Grieskai: Von Auto erfasst, auf Straße geschleudert

Ein 61-jähriger Grazer lenkte gegen 16.30 Uhr seinen Wagen auf dem Grieskai stadtauswärts, als die Frau auf Höhe Grieskai 108 die Fahrbahn vom westseitigen Gehsteig in Richtung Mur überquerte. Dabei dürfte der Lenker die Fußgängerin übersehen haben und erfasste sie mit der Front seines Fahrzeugs. Durch den Anprall wurde die 71-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst ins LKH Graz gebracht und dort stationär aufgenommen.