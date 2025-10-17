Rettung am Griesplatz: Bub (8) und junge Frau mussten ins Krankenhaus

Bei einer Notbremsung am Griesplatz in Graz wurden zwei Fahrgäste eines Linienbusses Donnerstagnachmittag, am 16. Oktober 2025, verletzt.

Die Rettung musste Donnerstagnachmittag zum Griesplatz und zwei Personen ins Krankenhaus bringen.

Gegen 13.30 Uhr lenkte ein 20-jähriger Autofahrer aus dem Burgenland sein Fahrzeug von der Brückenkopfgasse kommend auf den Griesplatz und dürfte beim Abbiegen einen Linienbus übersehen haben. Der 47-jähirge Linienbusfahrer musste in weiterer Folge eine Notbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern, wobei zwei Fahrgäste stürzten und sich dabei verletzten.

8-Jähriger und 22-Jährige wurden verletzt

Ein achtjähriger Bub wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und zur Abklärung in die Kinderklinik gebracht. Eine 22-Jährige dahingegen erlitt eine schwere Schulterverletzung und wurde ins LKH Graz eingeliefert und dort ambulant behandelt, wie die Polizei berichtet.