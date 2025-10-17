Bohrn-Mena-Klage: Hasspostings auf Kunasek-Profil landen vor Gericht

Sebastian Bohrn Mena klagte: Jahrelang wurden teils massive Beleidigungen auf dem offiziellen Facebook-Profil vom steirischen LH Kunasek gepostet und nicht gelöscht. Am heutigen Freitag findet der Prozess in Graz statt.

Am heutigen Freitag findet vor dem Gericht für Strafsachen Graz der Prozess gegen die FPÖ-Steiermark als Medieninhaberin des offiziellen Facebookprofils von Landeshauptmann Mario Kunasek statt. Auf diesem wurden rassistische und teils auch gewaltverherrlichende Kommentare gegen Sebastian Bohrn Mena gepostet und über Jahre hinweg nicht gelöscht. Dieser hatte daraufhin gegen zahlreiche Beleidigungen und gewaltverherrlichende Kommentare auf der Seite des jetzigen Landeshauptmanns geklagt. In der Entscheidung des Gerichts finden sich unter anderem Äußerungen wie „Wixer Flüchtling“, „ausländischer Idiot“ oder „dreckiger Ausländer“.

Kunasek musste Hinweis wegen Hasspostings veröffentlichen

Zum ersten Mal in der Geschichte der Republik musste auf der offiziellen Facebook-Seite eines amtierenden Landeshauptmanns eine gerichtliche Mitteilung erscheinen. Das Landesgericht für Strafsachen Graz entschied am 26. August, dass auf dem Profil von Mario Kunasek (FPÖ) ein Hinweis wegen Hasspostings veröffentlicht werden muss. „Mit Beschluss des Landesgerichts Graz muss auf der Facebook-Seite von LH Mario Kunasek eine Mitteilung wegen Hasspostings veröffentlicht werden“, erzählte Sebastian Bohrn Mena gegenüber 5 Minuten Ende August.

Bohrn Mena: „Was hier passiert, ist geradezu historisch“

Sebastian Bohrn Mena sieht in der Entscheidung ein Signal, wie er damals berichtete: „Was hier passiert, ist geradezu historisch und von enormer symbolischer Bedeutung. Das Gericht ist der Ansicht, dass auch die offizielle Präsenz eines amtierenden Landeshauptmannes in sozialen Netzwerken nicht zur Brutstätte für digitale Gewalt werden darf.“ Er betonte zudem, es gehe nicht nur um die Verfasser der Postings: „Wir ziehen nicht nur die Verfasser der strafrechtlich relevanten Äußerungen zur Verantwortung, sondern auch ihre Verbreiter. Der Beschluss zur Seite von LH Kunasek ist ein weiterer Meilenstein im Kampf gegen digitale Gewalt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2025 um 08:10 Uhr aktualisiert