Harmsdorf-ORF-Viertel soll ruhiger werden: Stadt plant Maßnahmen

Im Rahmen des Mobilitätsplans Graz 2040 wurden 29 Zielgebiete für Verkehrsberuhigung im Stadtgebiet definiert. Das erste Gebiet, in dem ein Beteiligungsprozess gestartet wurde, ist das Harmsdorf-ORF-Viertel.

Der langjährige Wunsch der Bevölkerung nach weniger Durchzugsverkehr im Harmsdorf-ORF-Viertel in den Bezirken Jakomini, St. Peter und Liebenau wurde hier prioritär aufgegriffen, auch aufgrund geplanter Bauprojekte im Umfeld, die zusätzlichen Verkehr erwarten lassen. In einem mehrstufigen Beteiligungsprozess werden die Bedürfnisse und Perspektiven der Menschen vor Ort erfasst. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) betont: „Der Wunsch nach Verkehrsberuhigung im Viertel ist seit langem groß. Mit dieser umfassenden ersten Befragung legen wir die Basis für die Ausarbeitung von verkehrsberuhigenden Maßnahmen. Diese werden wiederum den Anrainer:innen vorgelegt. Mein Plan ist es, Maßnahmen bereits Anfang nächsten Jahres zu präsentieren.“

Die Ergebnisse Viele Anrainer:innen sind multimodal unterwegs und nutzen das Auto (57%) ebenso wie das Fahrrad (57%) oder gehen Wege zu Fuß (48%)

63 % der befragten Anrainer:innen nehmen die aktuelle Verkehrssituation positiv oder neutral wahr.

Besonders häufig wurden Kreuzungen als verbesserungswürdig genannt – hier wird meist eine Erhöhung der Verkehrssicherheit gefordert: Kreuzung Neufeldweg/Petrifelderstraße; Kreuzung Scheigergasse/Emil-Ertl-Gasse und Kreuzung Neufeldweg/Emil-Ertl-Gasse

Die Verkehrsberuhigung in der Marburger Straße wird als gelungenes Beispiel hervorgehoben: Sie sorgt hier für mehr Ruhe, Sicherheit und Aufenthaltsqualität

Herausforderungen bestehen weiterhin durch Verkehrsverlagerungen in Nebenstraßen, überhöhte Geschwindigkeiten, nicht eingehaltene Verkehrsregeln und teilweise fehlende Gehsteige

Auch das Parkverhalten bei Veranstaltungen und rund um das Stadion Liebenau wurde kritisch thematisiert

Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung werden entwickelt

Ein Spannungsfeld zeigt sich deutlich: Während eine Zunahme des Verkehrs festgestellt und der Wunsch nach weniger Durchgangsverkehr geäußert werden, stehen viele Bewohner:innen und Unternehmer:innen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung noch zurückhaltend gegenüber. Auf Basis der Ergebnisse werden nun konkrete Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung entwickelt. Diese werden im Rahmen einer zweiten Befragung im November und Dezember der lokalen Bevölkerung präsentiert – mit dem Ziel, gemeinsam tragfähige Lösungen für ein lebenswertes Stadtviertel zu gestalten.