Zwölfjähriger von Auto erfasst: Rannte bei Rot über Schutzweg

Freitagfrüh, 17. Oktober 2025, lief ein Zwölfjähriger bei Rotlicht über den Schutzweg. Dabei wurde er von einem Wagen erfasst und unbestimmten Grades verletzt.

Gegen 7 Uhr war ein 31-jähriger Grazer mit seinem Wagen auf der Straßganger Straße in Fahrtrichtung Süden unterwegs. „Laut eigenen Angaben stand auf Höhe der Belgier Kaserne ein Linienbus im Haltestellenbereich. Trotz Grünlicht der Ampel verringerte der 31-Jährige seine Fahrgeschwindigkeit. Plötzlich rannte ein Zwölfjähriger aus Graz vor dem Bus bei Rotlicht über den Schutzweg“, berichtet die Polizei.

Trotz Vollbremsung: Kind von Wagen erfasst

Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung kam es zur Kollision zwischen dem Kind und dem Pkw. Nach der Erstversorgung wurde der Zwölfjährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Graz, Kinderklinik, eingeliefert.