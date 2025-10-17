Darum kreist am Montag ein Hubschrauber über dem Grazer Schloßberg

Am Montag, dem 20. Oktober kommt es für etwa eine Stunde zu einem spektakulären Hubschrauber-Einsatz am Grazer Schloßberg. Mehr dazu erfährst du hier.

Aktuell errichtet die Holding Graz Wasserwirtschaft am Grazer Schloßberg einen neuen Hochbehälter, dessen Finalisierung im Frühjahr 2026 geplant ist. Der neue Hochbehälter wird unterhalb des Schloßbergplateaus errichtet und ersetzt den bestehenden Hochbehälter, der unmittelbar südlich an die Kasemattenbühne angrenzt. Aufgrund der beengten Platz- und Straßenverhältnisse wird der neue Behälter in drei Einzelteilen per Hubschrauber an den vorgesehenen Standort geflogen, wo er dann in die Erde verlegt wird.

Spektakulärer Hubschrauber-Einsatz am Montag

Wie bereits vor einigen Jahren bei den umfangreichen Aufforstungsarbeiten am Schloßberg, bekommt die Holding Graz auch dieses Mal Unterstützung aus der Luft. Am Montag, 20. Oktober 2025, wird ab 10 Uhr für ca. eine Stunde ein Hubschrauber über dem Grazer Wahrzeichen zu sehen sein. Konkret wird der Helikopter auf dem Sportplatz Jahngasse ein Seil aufnehmen und damit über das Waldgebiet auf den Schloßberg fliegen. Zuerst werden drei Teile der demontierten Schloßbergbahn-Brücke abtransportiert und auf dem Sportplatz Jahngasse auf einen LKW verladen. Im Anschluss werden drei Teile des Hochbehälters von der Jahngasse auf den Schloßberg geflogen.