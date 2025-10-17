„Als Kind nicht mal gern spazieren gegangen“- jetzt kennt sie 126 Touren

Sie wollte nie wandern – heute kennt sie 126 Wege quer durch die Steiermark. Fast alle davon hat sie selbst erkundet und fing dabei die schönsten Momente mit ihrer Kamera ein. Ihre Lieblingstouren teilt sie im Netz.

Wenn die Natur zu leuchten beginnt und die Luft nach Herbst duftet, zieht es viele hinaus. Auch Janine Wenzel aus Graz ist jetzt besonders viel unterwegs – nicht nur, weil sie die Jahreszeit liebt, sondern weil es ihr Beruf geworden ist. Auf ihrem Portal stellt sie seit dreieinhalb Jahren Touren aus der gesamten Steiermark vor – vom bekannten Gipfel bis zum geheimen Pfad.

Vom Spaziermuffel zur Wanderbotschafterin

Noch heute muss sie lachen, wenn sie daran denkt, wie wenig sie früher mit Bewegung anfangen konnte. „Als Kind bin ich nicht mal gern spazieren gegangen“, sagt sie. Dass sie heute mehrmals wöchentlich auf Bergen zu finden ist, sei selbst für sie manchmal überraschend. Die Begeisterung kam mit einer Weltreise in ihrer Jugend und der Entdeckung, dass jeder Weg eine eigene Geschichte erzählt – diese Geschichten und ihre persönlichen Eindrücke hält sie heute auf ihrem Portal fest.

126 Wege, ein Ziel

Über 126 Touren umfasst ihr Portal inzwischen – vom leichten Almweg bis zur eindrucksvollen Gipfelwanderung. Die meisten Strecken davon sei sie selbst gegangen, erzählt sie. Ihre Kamera hatte sie dabei stets zur Hand, denn alle Fotos stammen ebenfalls von ihr. „Ich bin ja keine große Agentur und präsentiere auf meinem Portal daher auch nur das, was ich selbst erlebt habe.“ Authentische Fotos gehören für sie dazu.

Wenn der Wanderstress ruft

Janines Leidenschaft braucht Organisation. Zwischen Website-Pflege, Foto-Auswahl und Tourenplanung erlebt sie auch stressigere Tage. „Manchmal habe ich richtige Wanderstress“, meint sie. Vor allem kurz vor dem Wochenende, wenn sich ihre Leser Inspirationen von ihrem Portal holen möchten. Die Leserschaft wachse stetig, freut sie sich. „Auch von KI habe ich mittlerweile Zugriffe auf mein Portal“, erzählt sie. Trotzdem bleibt die Freude am Draußensein ihr Motor. Wandern ist für sie längst mehr als ein Hobby – es ist eine Lebensform und ihr Beruf geworden.

©Janine Wenzel Unterwegs mit Selbstauslöser: Alle Wanderfotos macht Janine selbst

Herbstfarben und Lieblingsorte

Gerade jetzt im Oktober empfiehlt Janine Wenzel eine Tour auf die Hohe Ranach im Murtal: eine leichte Gipfelwanderung mit weitem Blick auf den leuchtend roten Herbst. Ebenfalls hoch im Kurs: die 6-Seen-Wanderung im Ausseerland. „Seen sind ja immer ein guter Grund für eine Wanderung“, findet sie. Und wenn sie in Graz bleibt, zieht es sie in die Rettenbachklamm – ein Stück Wildnis mitten in der Stadt.

Eine Vision mit Weitblick

Was als Freizeitprojekt begann, wächst stetig weiter. Janine möchte wandernsteiermark.at zur größten Inspirationsquelle für Wanderfreunde in der Steiermark machen – offen für alle, die Lust auf Natur und Bewegung haben. „Ich will das Wandern für jeden schmackhaft machen“, sagt sie. Der Herbst scheint dafür die perfekte Jahreszeit zu sein – und ihre Leidenschaft der beste Beweis, dass selbst im größten Spaziermuffel ein begeistertes Wanderherz stecken könnte.