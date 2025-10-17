Erhalt des musikalischen Erbes: 120 Jahre Steirisches Volksliedwerk

Das Steirische Volksliedwerk feiert sein 120-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass lud Landeshauptmann Mario Kunasek am 16. Oktober zu einem Festakt in die Grazer Burg, bei dem das Engagement für Volksmusik gewürdigt wurde.

Das Steirische Volksliedwerk feiert sein 120-jähriges Jubiläum. Zu diesem besonderen Anlass hat Landeshauptmann und Volkskulturreferent Mario Kunasek gestern Abend, 16. Oktober 2025, zu einem Festakt in die Repräsentationsräumlichkeiten der Grazer Burg geladen. Unter den Gästen im Weißen Saal waren unter anderem Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom, die Vorstands-Vorsitzende des Steirischen Volksliedwerks, Zuzana Ronck, sowie der Geschäftsführer, Michael Weissensteiner.

120 Jahre Steirisches Volksliedwerk

„Seit 120 Jahren sammelt, bewahrt und tradiert das Steirische Volksliedwerk das musikalische Erbe des Volkslieds und der steirischen Volksmusik für uns. Dieses Erbe ist Heimat, Geschichte und Zukunft zugleich. Die Arbeit des Steirischen Volksliedwerks ist ein unschätzbarer Beitrag zur kulturellen Vielfalt, Identität und Lebensfreude in der Steiermark. Es verdient höchsten Dank, große Anerkennung und Unterstützung. Als Volkskulturreferent gratuliere ich herzlich zum 120-jährigen Bestandsjubiläum. Ich danke Frau Zuzana Ronck und Herrn Michael Weissensteiner sowie dem gesamten Team von ganzem Herzen für Ihr Engagement für das Volkslied und die Volksmusik. Ich wünsche Ihnen und dem Steirischen Volksliedwerk viel Erfolg für die Zukunft und möge das Volksliedwerk das bleiben, was es ist: eine kulturelle Heimat und eine Quelle der Inspiration“, sagt Landeshauptmann Mario Kunasek. Den Vertretern des Volksliedwerks wurden nach den Festansprachen noch eine offizielle Dank- und Anerkennungsurkunde sowie Coins überreicht. Musikalisch umrahmt wurde die Festveranstaltung vom Ensemble des Steirischen Volksliedwerks.