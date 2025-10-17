ATSE empfängt den WEV im Merkur Eisstadion

Am Samstag, 18. Oktober, empfängt der ATSE im Merkur Eisstadion den WEV. Nach starken Leistungen in den ersten Spielen will das Team von Coach Markus Losch den Heimvorteil nutzen und einen Sieg einfahren.

Am Samstag, 18. Oktober, um 18.30 Uhr, trifft der ATSE im Merkur Eisstadion auf den WEV. Beim ATSE gilt es die starken Eindrücke aus den ersten beiden Spielen zu bestätigen. Auch wenn es gegen Gmunden nicht ganz gerreicht hat, zeigte die Mannschaft, dass sie heuer nochmals an Qualität und auch Körperlichkeit gewonnen hat. Coach Markus Losch geht mit seinem Team zuversichtlich in dieses Spiel: „Nach der Niederlage gegen Gmunden freuen wir uns auf das Spiel gegen den WEV. Wir wissen, dass die Wiener nach der Niederlage gegen den KSV bestimmt auch auf Wiedergutmachung aus sind, trotzdem denke ich, dass wir den Heimvorteil nutzen werden, um einen Sieg gegen den WEV zu landen. Wir haben uns in dieser Woche gut auf den WEV vorbereitet und sind bereit für ein weiteres spannendes Spiel!“ Für die Zuschauer verspricht das Duell Eishockey auf höchstem ÖEL-Niveau.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2025 um 18:01 Uhr aktualisiert