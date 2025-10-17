Zeichen gegen Mobbing: Steirische Lehrlinge ziehen gemeinsam LKW

Unter dem Motto „Stark gegen Mobbing“ zeigten 280 Lehrlinge beim Kick-off des Projekts „Werkbank Leben – Mentale Gesundheit für Lehrlinge“, dass sich sogar tonnenschwere Herausforderungen gemeinsam bewegen lassen.

Zunächst versuchte WK Steiermark Präsident Josef Herk, einen LKW am Platz vor der Wirtschaftskammer alleine zu bewegen – vergeblich. Erst als sich zahlreiche Jugendliche gemeinsam vor den LKW spannten, gelang es, ihn in Bewegung zu setzen. Dieses Bild symbolisiert: Mobbing lässt sich nur dann wirklich überwinden, wenn sich alle zusammentun.

„Werkbank Leben – Mentale Gesundheit für Lehrlinge“

Das Projekt wird von der ARGE Jugend gegen Gewalt und Rassismus in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Steiermark umgesetzt und soll gerade nach dem Amoklauf in Graz ein Zeichen des Zusammenhalts sein. In praxisnahen Workshops und Trainings mit Referenten der ARGE Jugend werden steirische Lehrlinge in den Lehrlingshäusern in den nächsten Monaten darin gestärkt, Gewalt und Mobbing aktiv entgegenzutreten und ihre psychische Widerstandskraft zu fördern.

Ein Highlight des Kick-Offs war die Keynote von Milad Kadkhodaei: Mit praxisnahen Tipps und konkreten Beispielen zeigte er den Jugendlichen, wie sie Mobbing wirksam begegnen und ihre mentale Stärke aufbauen können. Danach gab es noch eine Einlage vom Grazer Hip Hopper „da Bürgermasta“, der auch seine sehr persönliche Geschichte von Gewalterfahrungen als Jugendlicher erzählte.