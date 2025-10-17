Falsche Polizisten zocken Pensionistin ab – Tausende Euro weg

Eine Pensionistin wollte nur ihre Nichte vor dem Gefängnis bewahren. Doch diese Hilfe entpuppte sich als fieser Betrug, der sie mehrere tausend Euro kostete.

In Graz (Steiermark) wurde eine 75-jährige Frau Opfer eines fiesen Trickbetrugs: Am Freitag wurde sie plötzlich angerufen. Am anderen Ende des Hörers waren unbekannte Tatverdächtige, die sich als Polizist und Staatsanwalt ausgaben. „Die Tatverdächtigen erklärten der Frau am Telefon, ihre Nichte habe bei einem Verkehrsunfall einen Radfahrer überfahren, der inzwischen im Krankenhaus verstorben sei“, heißt es seitens der Polizei. Und es gebe nur eine Möglichkeit, ihre Nichte vor dem Gefängnis zu bewahren: eine sofortige Zahlung einer Kaution.

Trickbetrug in Graz: Tausende Euro an Betrüger übergeben

Die Pensionistin folgte im Schock sämtlichen Anweisungen der Anrufer und fuhr mit dem Auto zum vereinbarten Treffpunkt. Dort übergab sie dem unbekannten Mann, der sich als Gerichtsmitarbeiter ausgab, Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.

Trickbetrug am Telefon: Diese Tipps helfen

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Besonders die ältere Generation ist häufig davon betroffen. Deshalb geben die Beamten wertvolle Tipps, wie man sich davor schützen kann.