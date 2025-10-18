Neue Feuerwache Ost begeistert beim Tag der offenen Tür

Nach über fünf Jahren ist es so weit: Die neue Feuerwache Ost zeigt sich heute beim Tag der offenen Tür erstmals der Öffentlichkeit – mit spannenden Programmpunkten noch bis 17 Uhr.

Volles Haus bei der Berufsfeuerwehr Graz: Zahlreiche Besucher nutzten heute die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der neuen Feuerwache Ost zu werfen. Noch bis 17 Uhr läuft das Programm in der Klosterwiesgasse. Wir haben berichtet: Tag der offenen Tür: Neue Feuerwache Ost öffnet ihre Tore.

Großes Interesse am neuen Stützpunkt

Schon am Vormittag füllte sich der Hof der neuen Feuerwache. Familien und Kinder standen Schlange für Führungen, bestaunten Einsatzfahrzeuge und erlebten Vorführungen der Höhenrettung. Auch das kulinarische Angebot und die Live-Musik sorgen für gute Stimmung. Die neue Feuerwache Ost ist nicht nur technisch auf dem neuesten Stand, sondern auch ein architektonisches Signal für Nachhaltigkeit mitten in Graz. Über der Wagenhalle wurden zwei Stockwerke in Holzbauweise errichtet, die Fassade ist begrünt. Insgesamt wurden rund 13,5 Millionen Euro investiert. Der Einzug der Einsatzkräfte erfolgt im November, die offizielle Eröffnung ist für den 25. November geplant.