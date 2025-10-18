Verein Stadtteil Graz Reininghaus blickt auf erfolgreiche Entwicklung zurück

Seit über zwei Jahren begleitet der Verein Stadtteil Graz Reininghaus die Entwicklung eines der größten Stadtprojekte der Steiermark. Nun zieht der Verein Bilanz.

Seit über zwei Jahren begleitet der Verein Stadtteil Graz Reininghaus die Entwicklung eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Österreichs – und zieht nun eine positive Zwischenbilanz. Der gemeinnützige Verein wurde im Juni 2023 aus dem Zusammenschluss von 17 Bauträger gegründet, die gemeinsam mit der Stadt Graz den neuen Stadtteil Reininghaus gestalten.

Zusammenspiel von Wirtschaft, Kultur und Gemeinschaft

Der Verein versteht sich als Impulsgeber für das soziale, kulturelle und gemeinschaftliche Leben im neu entstehenden Stadtteil. Ziel ist es, Menschen, Unternehmen und Institutionen miteinander zu vernetzen, um Reininghaus als lebendigen, urbanen Raum zu etablieren. Mittlerweile zählen neben Bauträgern auch Unternehmen wie der ÖAMTC, SPAR, conspecto, soziale Einrichtungen wie LebensGroß sowie Kulturinstitutionen wie die Steirische Kulturinitiative zu den Mitgliedern. „Der Stadtteil wächst und wird mit jedem Bewohner sowie jedem neuen Unternehmen, das sich hier ansiedelt, lebendiger. Der Verein ist so etwas wie die Seele von Reininghaus – wir bringen Menschen und Initiativen zusammen und ermöglichen viel“, sagt Birgit Leinich, Vorstand und ÖSW.

Kunst als Motor der Stadtteilentwicklung

Ein Schwerpunkt des Vereins liegt auf Kunst und Kultur. Veranstaltungen wie KLANGLICHT, La Strada oder die Diagonale Street Cinema Tour brachten in den letzten Jahren zehntausende Besucher nach Reininghaus. Durch die Kooperation mit der Steirischen Kulturinitiative entstanden zahlreiche Projekte, darunter das Community-Kunstwerk Gina liebt! an der Fassade der Tennenmälzerei.

Lebendiger Stadtteil mit wachsender Infrastruktur

Derzeit sind rund 30 Prozent der Flächen in Reininghaus realisiert, etwa 4.000 Menschen leben bereits dort. Geplant sind bis zu 12.000 Bewohner. Neben Wohnungen und Büros entstanden in den letzten Jahren auch Schulen, Kindergärten und zwei Primärversorgungszentren. Nachhaltig versorgt wird der Stadtteil über ein Niedertemperatur-Fernwärmenetz, das Abwärme aus dem Stahlwerk Marienhütte nutzt. „Neben der Infrastruktur investieren wir gezielt in das soziale und kulturelle Miteinander – in die ‚Software‘ des Stadtteils“, betont Alexander Daum (ENW).

Auszeichnung für innovative Stadtentwicklung

Für sein Engagement erhielt der Verein im März 2024 den Maecenas-Sonderpreis für innovative Stadtentwicklung. Die Jury lobte die Zusammenarbeit von Bauträgern, Wirtschaft und Kultur als „einzigartiges Beispiel dafür, wie Kunst und Kultur Stadt erfinden können“. „In Reininghaus wird ein einzigartiges Konzept rund um modernes, städtisches Leben verwirklicht. Der Stadtteil hat schon viel zu bieten – deshalb laden wir alle Grazer:innen und Gäste herzlich ein, Reininghaus zu entdecken“, sagt Florian Stadtschreiber (ÖWG Wohnbau).