Morgen findet der „Tag der Religionen“ in Graz statt

Am Sonntag, dem 19. Oktober, findet in Graz erneut der „Tag der Religionen“ statt. 15 Glaubensgemeinschaften öffnen ihre Türen und laden zu Begegnung, Austausch und neuen spirituellen Erfahrungen ein.

Am Sonntag, 19. Oktober, findet in Graz zum zweiten Mal der „Tag der Religionen“ statt. Unter dem Motto „LEBEN… in Begegnung“ öffnen von 13 bis 16.30 Uhr insgesamt 15 Religions- und Bekenntnisgemeinschaften an 13 Standorten ihre Türen – von Kirchen und Begegnungszentren bis hin zur Synagoge und Moschee. Ziel ist es, die religiöse und kulturelle Vielfalt der Stadt erlebbar zu machen. Wir haben berichtet: „Positives Echo“: „Tag der Religionen“ findet heuer erneut in Graz statt.

Kostenloser Shuttle-Service für Besucher

Damit alle Stationen gut erreichbar sind, bieten die Holding Graz Linien kostenlose Shuttle-Busse ab Jakominiplatz (Regionalbus-Haltestelle Gleisdorfergasse) an. Am dortigen Info-Stand in der Steirerhof-Schleife können ab Mittag alle Informationen rund um den Aktionstag eingeholt werden. Ob beim Meditieren im Sinne des Zen-Buddhismus, bei einer Führung durch die Jüdische Gemeinde oder beim Lauschen von Hymnen, Liedern und Chorgesängen der christlichen Kirchen – Besucher haben die Möglichkeit, neue spirituelle Erfahrungen zu sammeln und Einblicke in das gemeinschaftlich gelebte Glaubensleben zu gewinnen. Neu in diesem Jahr ist die Einladung, bereits am Vormittag an Gottesdiensten teilzunehmen, um die gelebte Praxis verschiedener Gemeinden kennenzulernen.