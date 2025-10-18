Heimsieg: ATSE gewinnt gegen den WEV

Der ATSE Graz feierte im zweiten Heimspiel der Saison einen Erfolg. Gegen ein starkes Wiener Team setzte sich die junge Mannschaft von Trainer Markus Losch mit 3:1 durch und sammelte damit wichtige Punkte.

"Der 3:1-Endstand bedeutet den ersten Sieg in der regulären Spielzeit – und viel Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben", freut sich der ATSE.

Im zweiten Heimspiel der neuen Saison konnte die junge Mannschaft von Trainer Markus Losch erstmals vor heimischem Publikum anschreiben. Gegen ein starkes Wiener Team entwickelte sich von Beginn an ein ausgeglichenes Spiel. In der 13. Minute nutzten die Gäste einen kurzen Blackout in der Grazer Defensive und gingen durch Burzin mit 1:0 in Führung. Der ATSE zeigte jedoch Moral: Mathias Werkl sorgte noch im ersten Drittel für den verdienten Ausgleich.

3:1-Endstand für ATSE Graz

Auch im zweiten Abschnitt blieb das Spiel hart umkämpft, Tore wollten jedoch keine fallen. Die Entscheidung fiel im Schlussdrittel – und diesmal zugunsten der Eggenberger. Jonas Nemas brachte seine Mannschaft zehn Minuten vor Ende mit 2:1 in Führung, ehe Maxi Schwarz mit einem Empty-Net-Treffer alles klar machte. „Der 3:1-Endstand bedeutet den ersten Sieg in der regulären Spielzeit – und viel Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben“, freut sich der ATSE.