Die HSG Holding Graz sichert sich mit einem 27:27 einen Punkt beim SC kelag Ferlach. In einem bis zur letzten Sekunde eng umkämpften Spiel holt man beim Tabellenführer am Ende ein Remis. Dabei sah das zu Beginn ganz anders aus.

Ganze sieben Minuten mussten vergehen, ehe die HSG Holding Graz das erste Mal anschrieb. Der SC kelag Ferlach erwischte hingegen einen guten Start und ging zu Beginn gleich mit vier Treffern in Führung. Graz blieb dran und gab die Partie nicht aus der Hand und kämpfte sich bis zur Pause auf 16:16 zurück.

Punkt beim Tabellenführer

Auch in Hälfte zwei erwartete die Fans ein spannendes Match, bei dem die HSG Holding Graz einen beherzten Kampf zeigten und schließlich bis zur 45. Spieminute mit 24:20 in Führung gehen konnte. Die Gastgeber behielten einen kühlen Kopf und konterten mit einem 4:0-Lauf. Florian Ploner stellte zehn Minuten vor Schlusspfiff auf 24:24. 40 Sekunden vor Schlusspfiff traf Toni Perkusic zum 27:26. Trainer Spyros Balomenos zog das Timeout und Matej Galina netzte kurze Zeit später zum 27:27. Ferlach hatte noch einmal die Chance zum Siegestreffer, Thomas Eichberger im Tor hielt aber den letzten Wurf und so hielten sich die Grazer einen Punkt beim Tabellenführer. Am kommenden Wochenende steht die nächste große Aufgabe am Programm. Zuhause empfängt die HSG Holding Graz Meister Förthof UHK Krems.