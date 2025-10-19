Fit im Alter: Grazer und Wiener Forschende suchen Studienteilnehmer

Wie bleibt man bis ins hohe Alter gesund und aktiv? Eine neue Studie aus Graz und Wien sucht Menschen ab 60 und junge Erwachsene, um die Geheimnisse des Alterns zu erforschen.

Teilnehmer der „Pro-MetAGE“-Studie erhalten in Graz und Wien umfassende Gesundheitschecks - für mehr Wissen über gesundes Altern.

Warum altert der eine schneller als die andere? Diese Frage beschäftigt Forscher der Universitäten Graz und Wien schon lange. Mit der neuen „Pro-MetAGE“-Studie wollen sie Antworten finden. Im Mittelpunkt steht die Suche nach Faktoren, die zu einem langen, gesunden Leben beitragen und wie man sie gezielt fördern kann.

Mitmachen: jung oder schon erfahren

Gesucht werden zwei Altersgruppen: junge Erwachsene zwischen 18 und 35 Jahren sowie Senioren ab 60 bis über 90 Jahren. Voraussetzung ist, dass die Teilnehmer keine schweren Vorerkrankungen haben und keine metallischen Implantate tragen. Wer teilnimmt, darf sich auf ein umfassendes Gesundheits-Check-up freuen – ganz ohne Kosten.

Gesundheits-Check von Kopf bis Fuß

Die Untersuchungen reichen vom Ganzkörper-MRT über Leber-Ultraschall bis hin zu Analysen von Blut, Harn, Stuhl, Schleimhaut und Haaren. Auch Augen, Blutzucker, Körperfett sowie körperliche und geistige Fitness werden genau überprüft. Diese Untersuchungen finden alle drei Jahre an zwei bis drei halbtägigen Terminen statt – geplant bis zum Jahr 2034. Als Dankeschön gibt es für alle Teilnehmenden eine finanzielle Aufwandsentschädigung.

Forschung für ein längeres, gesundes Leben

Die erhobenen Daten sollen helfen, künftig neue Ernährungsstrategien, Fastenmethoden oder Medikamente zu entwickeln, die das gesunde Altern unterstützen. Ziel der Forscher:innen ist es, Wege zu finden, wie Menschen auch im höheren Alter aktiv und vital bleiben können.

Starke Partnerschaft in Graz und Wien

Getragen wird die Studie vom Exzellenzcluster MetAGE, einem Zusammenschluss von Wissenschaftler:innen der Universität Graz, der Medizinischen Universitäten Graz und Wien sowie Joanneum Research. Gefördert wird das Projekt vom Wissenschaftsfonds FWF, dem Land Steiermark und der Stadt Graz. Das neu eingerichtete Zentrum für Gesundes Altern in Graz ist der zentrale Standort für die Untersuchungen der „Pro-MetAGE“-Studie.